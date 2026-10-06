El Sindicato de Inquilinas en Zaragoza emplaza a "continuar luchando" y apoya la huelga general por la vivienda

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, Paula Ríos. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, Paula Ríos, ha emplazado este martes, 6 de octubre, a "continuar luchando y organizándose" y ha expresado el apoyo de esta organización a la huelga general por la vivienda que podría tener lugar en las próximas semanas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el Sindicato de Inquilinas ha reaccionado así a la convocatoria de elecciones generales realizada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre.

A juicio de Ríos, "ninguno de los partidos políticos actualmente existentes, de izquierda a derecha, de Yolanda Díaz a Abascal, defiende el derecho a la vivienda" porque "ninguno está comprometido con la defensa de los intereses de la clase trabajadora y ninguno va a tener la voluntad ni la capacidad de romper de raíz con el negocio de la vivienda".

De momento no han planificado movilizaciones, de cara a las elecciones generales, ha continuado Ríos, para quien "ninguno de los partidos políticos ha defendido durante las últimas legislaturas el derecho a la vivienda, ni el Gobierno central de PSOE y Sumar, ni tampoco Podemos cuando estuvo en el Gobierno, ni tampoco en las administraciones autonómicas o locales PP o Vox".

"Todos nos demuestran que gobiernan a favor de empresarios y de rentistas y por tanto tenemos muy claro que solo los sindicatos laborales, los sindicatos de vivienda y las organizaciones de clase pueden, realmente, poner sobre la mesa nuestros intereses y solo si demostramos que somos más fuertes, que tenemos la capacidad de obligarles a realizar reformas significativas, podemos avanzar".

El objetivo del Sindicato de Inquilinas es "que la vivienda deje de ser una mercancía", de forma que "no nos vale que solo se paren algunos desahucios, que baje un poco el precio del alquiler", sino que la vivienda "es un bien básico que tiene que estar universalmente garantizado".

HUELGA GENERAL

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza "celebra" la convocatoria de una huelga general por la vivienda, considerando que "es el camino por el que tenemos que seguir", ha enfatizado Ríos, añadiendo que "la vivienda es, únicamente, la punta de lanza de un malestar social generalizado con el deterioro general de las condiciones de vida de la clase trabajadora".

Ha explicado que "construir una huelga general no se hace simplemente llamando a la huelga", sino que "hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo trabajo de base que hay que hacer en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en los barrios", invitar a la ciudadanía a participar y formar comités de huelga. "Esa es la tarea que ahora mismo nos marcamos y a la que llamamos a todas las organizaciones a sumarse".

Esta organización ha convocado este jueves, 8 de octubre, una asamblea en la plaza San Pablo, a las 19.00 horas, invitando a sumarse a "todo el mundo que quiera participar en este proceso de lucha para seguir extendiendo la lucha a los barrios de Zaragoza".

"Ahora mismo no nos planteamos volver a acampar" porque "el horizonte es construir una huelga general", ha realzado la portavoz, puntualizando que la reciente acampada en la plaza de España de Zaragoza "ha sido una herramienta muy útil que nos ha servido en un momento concreto para dar más visibilidad a la lucha, para permitir sumarse a gente que de otra manera no nos habría conocido".

También ha dicho que "en la Historia todas las conquistas de derechos significativos que ha habido, como pueden ser la jornada de ocho horas o el derecho al sufragio universal, han venido únicamente gracias a amplios procesos de lucha de la clase trabajadora, de grandes huelgas, y ese es el camino por el que tenemos que seguir", ya que "es la única manera de que mejoren realmente nuestras condiciones de vida".

"Los salarios reales se estancan, los beneficios de los empresarios se disparan, el coste de la vida también se dispara, particularmente en el caso de la vivienda, y también hemos vivido grandes ataques a los servicios públicos, al tiempo que se refuerzan los presupuestos militares y policiales para reprimir a aquellas personas que luchan por nuestros derechos", ha manifestado la portavoz del Sindicato de Inquilinas.