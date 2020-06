Sindicatos destacan la importancia del plan de la automoción: "Cubre un problema que teníamos"

ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT y Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón se han mostrado satisfechos con el Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción que ha presentado el Gobierno central esta semana: "Cubre un problema que teníamos".

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Industria, Construcción y Agro de UGT en Aragón, José Juan Arcéiz, ha subrayado que este plan "desde luego, atiende algunas de nuestras reivindicaciones, por ejemplo, no discrimina tecnológicamente los coches", ya que no sólo apuesta por el coche eléctrico, sino también por los de combustión, siempre y cuando sean menos contaminantes.

"También recoge medidas de formación para los trabajadores, y confiamos en que podamos tener alguna manera de gestionarlas, por lo que en definitiva creemos que es un buen plan, que viene a cubrir un problema que teníamos, y que lo que hace falta es que esto sirva para que se reactiven nuestras fábricas españolas", que han visto como su producción se frenaba con la crisis sanitaria.

"Creemos que con este planta y la competitividad de nuestras plantas va a ser suficiente para que no se produzca ninguna deslocalización", ha remarcado, en referencia a los "rumores" de que Francia pretendía atraer dentro de sus fronteras las fábricas que las compañías francesas tienen en otros países: "Eso no es fácil de hacer, no es rentable para las empresas y este plan va a permitir reactivar un sector que ha sufrido mucho durante la pandemia".

Por su parte, la secretaria de Industria de CCOO en Aragón, Ana Sánchez, ha destacado que se trata de un buena plan, pero ha lamentado que en él no se recoja ninguna medida que trate de frenar el cierre de la planta de Nissan en Barcelona.