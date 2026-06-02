El sistema nacional de Protección Civil sigue en fortalecimiento desde la unanimidad y los acuerdos

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los directores generales de Protección Civil de las Comunidades Autónomas se dan cita esta semana en Zaragoza en dos jornadas de trabajo para seguir fortaleciendo el sistema nacional de Protección Civil "desde el acuerdo" y "desde la unanimidad".

Así lo ha indicado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, quien ha insistido en que "la emergencia climática está aquí" y "mata".

Por ello, ha apostado por la anticipación, la prevención, la planificación, la atención a la emergencia y la recuperación de las zonas afectadas para minimizar los impactos de unos hechos catastróficos" que "cada vez se van a repetir más" y son "más agresivos".

Barcones ha abogado por "sumar esfuerzos para ir consolidando un sistema que tiene como vocación proteger a las personas y hacerlo de la mano de las entidades locales, de las comunidades autónomas, con el Gobierno de España y de la mano de la comunidad internacional y del Mecanismo Europeo de Protección Civil", así como la nueva red creada al efecto en el ámbito iberoamericano o los acuerdos bilaterales con otros países del Mediterráneo.

Las jornadas han comenzado este lunes, con una sesión "muy intensa", en la que los participantes pusieron en común los retos más importantes en este ámbito, que van desde la anticipación y la prevención o el plan de formación en centros educativos, que permitirá que más de 8 millones de niños y niñas van a aprender desde los tres años "qué hacer en caso de que a lo largo de su vida se vean en mitad de un incendio o una inundación".

La secretaria general ha añadido que, hace unos meses, se aprobaron las cuatro primeras directrices básicas de incendios, de inundaciones, de fenómenos meteorológicos adversos y del transporte de mercancías peligrosas, a lo que se sumará en breve otro paquete con otras cuatro directrices, a partir de las cuales se tendrán que ir renovando los planes autonómicos para hacer frente a los riesgos.

EL MAYOR DESPLIEGUE CONTRA INCENDIOS

Asimismo, se ha referido a la campaña contra los incendios forestales, que ha comenzado este 1 de junio en el caso de los medios estatales, con "el mayor despliegue contra incendios de la historia de nuestro país", después de un último verano "terrible" y con "la mayor ola de incendios simultáneos".

La sesión de este martes estará centrada en la coordinación de cara al eclipse solar total del próximo 12 de agosto y el denominado "trío de eclipses", ya que a este le seguirán otros dos en 2027 y 2028.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado que en esta materia "siempre hay montones de temas comunes", aunque "no es lo mismo la gestión de incendios en Aragón que la que puedan tener otras comunidades autónomas", al igual que a la hora de actuar en materia de vialidad invernal o ante las crecidas de los ríos. En todo caso, "siempre es muy interesante actualizarse y coordinar protocolos".

Beltrán ha aludido también a que en estas reuniones se aborda también todo lo relacionado con las distintas bases de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que hay repartidas por toda España, cómo se procede para activar estos efectivos, los medios propios que se disponen en cada Comunidad, los medios aéreos para la extinción de incendios o el papel de la Guardia Civil o los diferentes cuerpos de seguridad.