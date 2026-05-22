Sobrarbe se adentra en el corazón de la montaña con la Semana de los Geoparques Europeos 2026

Este año, la programación en Sobrarbe pone el foco en el mundo subterráneo y las cavidades heladas, coincidiendo con el centenario del descubrimiento de la emblemática Cueva de Casteret, situada en pleno macizo de Monte Perdido. - RAUL PEREZ

BOLTAÑA (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

El Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos celebrará del 25 de mayo al 7 de junio una nueva edición de la Semana de los Geoparques Europeos, una cita que reunirá actividades divulgativas, culturales y científicas para acercar a la ciudadanía el patrimonio geológico y natural del territorio. La programación de este año pondrá el foco en el mundo subterráneo y las cavidades heladas, coincidiendo con el centenario del descubrimiento de la emblemática Cueva de Casteret, situada en pleno macizo de Monte Perdido.

La iniciativa se desarrollará de forma simultánea en los 113 geoparques europeos reconocidos por la UNESCO y contará en Sobrarbe con conferencias, talleres artísticos, salidas espeleológicas y jornadas formativas que combinarán divulgación científica, paisaje y patrimonio cultural.

Uno de los principales ejes de esta edición será precisamente la conmemoración de los cien años del hallazgo de la Cueva helada de Casteret, una de las cavidades más singulares del Pirineo. Descubierta en 1926 por Norbert y Élisabeth Casteret, esta cueva conserva en su interior importantes formaciones de hielo vinculadas a la evolución climática de la montaña.

Con motivo de este aniversario, el geólogo e investigador Miguel Bartolomé Úcar ofrecerá el miércoles 27 de mayo, a las 19.30 horas, la conferencia 'La Cueva helada de Casteret: 100 años de historia espeleológica, 2,5 millones de años de historia geológica'. La charla repasará tanto la historia de las exploraciones realizadas en la cavidad como las investigaciones actuales sobre el hielo subterráneo y los efectos del cambio climático en estos ecosistemas.

La programación también servirá para poner en valor el patrimonio kárstico del Sobrarbe, reconocido en 2024 como 'Lugar de Interés Espeleológico' por la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst (SEDECK), un distintivo que subraya la importancia científica y natural de las cavidades del territorio.

CIENCIA, PAISAJE Y AVENTURA EN EL PIRINEO

Entre las actividades más destacadas figura la salida espeleológica a las cavidades de Manatuero y Malapreciata, en Buerba, organizada por la Asociación Científico Espeleológica de Cotiella. La propuesta se celebrará el sábado 30 de mayo y recuperará el histórico recorrido realizado por Lucien Briet en 1910, considerado la primera travesía espeleológica documentada del Pirineo español.

La actividad permitirá a los participantes adentrarse en uno de los espacios endokársticos más representativos del Sobrarbe, combinando divulgación científica, exploración y contacto directo con el paisaje pirenaico.

Además del componente geológico y científico, la Semana de los Geoparques Europeos volverá a incluir propuestas culturales y artísticas vinculadas a la observación de la naturaleza. Una de ellas será la nueva edición del 'Cuaderno de campo', que este año estará protagonizada por la artista Julia Vallespín Rodríguez.

El taller tendrá lugar el viernes 29 de mayo en la Sala de Geovisión del Castillo de Aínsa y ofrecerá una mirada artística sobre la montaña y el paisaje a través del dibujo y los cuadernos de campo, una herramienta tradicional de observación y documentación del entorno natural.

La programación se completará con las jornadas formativas 'Conoce y difunde el Geoparque', dirigidas a informadores turísticos, personal de los Espacios Naturales Protegidos y trabajadores de los municipios de la comarca. El objetivo de estas sesiones será reforzar el conocimiento sobre los recursos geológicos y educativos del territorio para mejorar su difusión entre visitantes y población local.

UN TERRITORIO RECONOCIDO POR LA UNESCO

La Semana de los Geoparques Europeos se ha consolidado como una de las principales acciones de divulgación impulsadas por la Red Europea de Geoparques y busca acercar al público la riqueza natural y cultural de estos espacios reconocidos internacionalmente.

En el caso de Sobrarbe-Pirineos, el Geoparque UNESCO constituye uno de los grandes referentes del patrimonio geológico del sur de Europa gracias a enclaves como Monte Perdido, Ordesa o sus complejos sistemas kársticos y glaciares.

La organización ha recordado que varias de las actividades cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa a través de la página web oficial del Geoparque: Geoparque Sobrarbe-Pirineos

Asimismo, esta programación se enmarca dentro del proyecto transfronterizo 'Montañas Emblemáticas, Recursos Culturales Internacionales' (MERCI), financiado por el programa europeo POCTEFA 2021-2027, en el que participa la Comarca de Sobrarbe junto a entidades francesas vinculadas al entorno Pirineos-Monte Perdido.

Con esta nueva edición, Sobrarbe volverá a convertir la montaña y su mundo subterráneo en un gran espacio de divulgación, cultura y conocimiento abierto a vecinos y visitantes.