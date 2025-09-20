El socialista Fernando Sabés acusa a Azcón de "sacar la motosierra" en Aragón para desmantelar los servicios públicos

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Sabés, ha acusado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, de "sacar la motosierra" para acabar con los servicios públicos aragoneses.

"A Azcón solo le interesa lo que beneficia a unos pocos, a sus amigos", ha considerado sobre unos recortes que estima "clamorosos" por cuanto "ha cerrado al menos 39 aulas de escolares de 3 años en la escuela pública", ha puesto como ejemplo.

"El cierre de estas aulas supone el desmantelamiento de la escuela pública porque acaba con la estructura de los colegios públicos y según avancen los cursos esa merma repercutirá en las aulas de más años", ha dicho.

"Es un gobierno de recortes y, además, impone el copago a las familias en servicios como el de madrugadores, que facilita la conciliación familiar y laboral".

Sabés ha cargado contra la gestión del presidente, a quien le ha reprochado "estar más ocupado de programarse viajes que de gestionar los servicios públicos aragoneses".

En ese sentido, entiene que "hay un abandono total de la educación y sanidad públicas, y también de los servicios sociales, los pilares precisamente de nuestro estado de bienestar, en el que evidentemente Azcón no cree", ha lamentado.

Así ha mencionado el cierre de vías en la pública: "En este inicio de curso se han cerrado 39 aulas en la escuela pública. La caída de la natalidad afecta a todos los centros, pero sólo cierra aulas en la pública", ha explicado Sabés.

Por ello le ha instado a conocer la realidad de Aragón para poder planificar políticas públicas para toros. "El descenso de escolares se puede compensar con el anticipo de la escolarización de alumnos de 2 años en los centros que cierran aulas, cuestión que ya inició el anterior gobierno socialista", ha dicho.

"Azcón dedica su tiempo a hacer anuncios y atacar al Gobierno de España", ha añadido. El portavoz socialista ha argumentado que, además, "el Gobierno español está inyectando dinero al sistema educativo aragonés en cuestiones que luego Azcón se cuelga la medalla".

"Azcón es el presidente ausente, el presidente que recorta y también el presidente que mejor ejerce la deslealtad institucional", ha añadido.

Ha recordado Sabés que el Ministerio que dirige Pilar Alegría ha inyectado 203 millones de euros para la Formación Profesional en cinco años, 22 millones de euros para plazas de 0 a 3 años que han permitido crear más de 2.000 plazas; 42 millones en becas y 12,5 millones de euros en programas de cooperación para la inclusión y la calidad de la educación aragonesa en el año 2025.

ELIMINACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES

"¿Y qué hace Azcón con ese dinero?", se ha preguntado Fernando Sabés, para quien "en lugar de destinarlo a la creación o la ampliación de escuelas infantiles, como demandan ayuntamientos aragoneses, sustituye la formación educativa por la asistencial", ha argumentado.

"Una de las promesas de Azcón fue la gratuidad de 0 a 3 años; no sólo no lo ha hecho, sino que además ni crean escuelas infantiles públicas, ni abre aulas en colegios de infantil y primaria para 2 años y además sustituye en el medio rural las escuelas infantiles que tienen carácter educativo, por unas casas de infancia, que tienen carácter asistencial", ha añadido.

"Estamos de acuerdo con que se atiendan las necesidades de los pueblos; pero con centros educativos no asistenciales, como hicimos los socialistas en más de 180 municipios de Aragón", ha recordado como conclusión.