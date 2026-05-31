Sodiar consolida su Fondo de Innovación como referencia europea en financiación pública

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ZARAGOZA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Sodiar ha consolidado su Fondo de Innovación como un instrumento de referencia europea en la financiación pública, con más de 50 millones de euros invertidos en un centenar de proyectos y la contribución a la creación o mantenimiento de más de 2.200 empleos desde su nacimiento, en el año 2011. Esta herramienta del Gobierno de Aragón, adscrita a la Corporación Empresarial, está destinada al apoyo a la innovación se ha posicionado como uno de los principales apoyos públicos a la innovación en Aragón.

La iniciativa acaba de ser reconocida como Good Practice por el programa de cooperación de la Unión Europea, Interreg Europe, poniendo en valor este modelo público-financiero capaz de combinar el acompañamiento empresarial y la coordinación con programas regionales, nacionales y europeos de investigación, desarrollo e innovación.

Este reconocimiento europeo del Fondo de Innovación supone también un respaldo al ecosistema aragonés de innovación y al papel que la comunidad está desempeñando en ámbitos vinculados a la transformación industrial, la innovación tecnológica y el emprendimiento de alto valor añadido.

Interreg Europe destaca especialmente la capacidad del modelo aragonés para complementar otras fuentes de financiación y cubrir gaps de mercado en regiones donde el acceso al capital privado resulta más reducido.

En este contexto, el Fondo de Innovación gestionado por Sodiar se ha convertido también en la base del Programa Acelerador de Aragón, certificado como componente EIC Plug-In dentro del ecosistema del European Innovation Council (EIC), uno de los principales instrumentos europeos de apoyo a empresas innovadoras y tecnologías disruptivas.

Esta certificación permite reforzar la conexión entre el ecosistema innovador aragonés y los mecanismos europeos de financiación avanzada, facilitando que empresas apoyadas desde Aragón puedan acceder posteriormente a programas europeos de alto impacto.

El fondo se creó en 2011 mediante un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, con el objetivo de facilitar el acceso de financiación a empresas innovadoras del tejido empresarial aragonés y sortear las dificultades que encuentran este tipo de proyectos en sus fases iniciales para acceder al capital.

La sociedad pública del Gobierno de Aragón, Sodiar, es la encargada de gestionar este Fondo, a través de préstamos participativos y operaciones de capital adaptadas a las necesidades de las empresas.

Este fondo se enmarca dentro de la misión de la sociedad para favorecer el desarrollo económico y empresarial del territorio mediante el apoyo a proyectos de inversión, crecimiento y consolidación empresarial. Además, el modelo que ha desarrollado por Sodiar se basa en la complementariedad con otros instrumentos propios y de financiación regionales, nacionales y europeos, permitiendo generar sinergias y aumentar el impacto de los recursos públicos destinados a innovación.

La experiencia demuestra que la combinación de instrumentos financieros y ayudas públicas incrementa notablemente la capacidad de las empresas para desarrollar proyectos innovadores, acelerar procesos de industrialización y reforzar su posicionamiento competitivo.