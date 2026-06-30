El SoNna Huesca inicia su séptima edición con 27 espectáculos en espacios naturales y patrimoniales del Alto Aragón

Archivo - El certamen itinerante organizado por la Diputación Provincial de Huesca comienza este sábado en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) con el concierto de El Niño de Elche y Raül Refree. Será la primera de las 26 etapas que recorrerá la caravana - BENOIT CROISY - Archivo

HUESCA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sonidos en la Naturaleza (SoNna Huesca) iniciará este fin de semana su séptima edición con un recorrido de más de dos meses por las diez comarcas altoaragonesas, donde ofrecerá un total de 27 espectáculos en enclaves naturales y patrimoniales hasta el próximo 12 de septiembre.

La programación, impulsada por la Diputación Provincial de Huesca, arrancará este sábado en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) con el concierto de Raül Refree y El Niño de Elche, cuyas invitaciones ya se han agotado. La actuación supondrá el inicio de una gira cultural que volverá a acercar la música y las artes escénicas a pequeños municipios de la provincia.

En esta edición, el festival visitará por primera vez escenarios como el Parque de Los Olmos de Binéfar, el anfiteatro de la Estación Internacional de Canfranc, la iglesia de San Juan Bautista de Allué, la iglesia de la Ascensión del Señor de Aquilué, la ermita del Viñedo de Loporzano, la Bodega Edra de Ayerbe, el Jardín de Esculturas Domingo Subías de Laspaúles o la ermita de Nuestra Señora de Treviño, en Adahuesca. Con estas incorporaciones, el SoNna habrá recorrido 112 espacios diferentes desde su nacimiento.

MÚSICA DE RAÍZ CON ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La séptima edición reunirá a intérpretes procedentes de Francia, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Senegal, Italia y Perú, junto a músicos de diferentes comunidades españolas, con un denominador común: la apuesta por la música de raíz y los sonidos tradicionales desde perspectivas contemporáneas.

Entre los nombres más destacados figuran Raül Refree y El Niño de Elche, encargados de inaugurar el certamen, además del ensemble hispano-francés Cantaderas, la argentina Belén Natalí, el senegalés Momi Maiga, el francés Matthieu Saglio, los Hermanos Cubero y los aragoneses Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío.

El festival alcanzará además un hito durante esta edición con la celebración de su concierto número 200, que protagonizará el grupo castellanoleonés El Nido el próximo 28 de agosto en la Finca Valonga de Belver de Cinca.

Aunque la música constituye el eje principal del SoNna Huesca, el programa volverá a reservar espacio para otras disciplinas artísticas. El circo contemporáneo llegará los días 22 y 23 de agosto con los espectáculos de La Trapecionista, en el bosque de Castejón de Sos, y Kankarro, en la ermita de La Ganza de Calasanz. Ambas actuaciones forman parte del proyecto europeo EKO-Pyrénées de Cirque, cofinanciado por el programa Interreg-Poctefa.

El festival concluirá en la Cartuja de las Fuentes de Sariñena con los conciertos de Pablo López y Luz Casal, las dos únicas actuaciones de pago de esta edición. La organización ya ha agotado los 250 abonos conjuntos puestos a la venta, mientras que las entradas individuales para ambos recitales ya superan la mitad del aforo disponible.

NUEVA LISTA EN SPOTIFY Y PRESENTACIÓN DE 'OLVIDADAS'

Como novedad, el SoNna Huesca ha creado una lista oficial de reproducción en Spotify con 65 canciones de los artistas participantes, disponible a través de los perfiles del festival en redes sociales para acercar al público el repertorio de esta edición.

Asimismo, el Ensemble Cantaderas presentará el próximo 9 de julio en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca su libro-disco Olvidadas, dedicado a las españolas deportadas al campo de concentración nazi de Ravensbrück. El acto, de entrada libre, servirá como antesala del concierto que el grupo ofrecerá el 11 de julio en el Paseo del Sifón de Albelda.