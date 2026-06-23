El SoNna Huesca refuerza su vocación internacional con artistas de tres continentes y once comunidades autónomas

Archivo - Un tercio de las propuestas de la séptima edición llega desde América, Europa y África. - DIPUTACIÓN DE HUESCA - Archivo

HUESCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sonidos en la Naturaleza (SoNna Huesca) volverá a convertir la provincia altoaragonesa en un punto de encuentro entre culturas y tradiciones musicales de distintos rincones del mundo. La séptima edición del certamen, organizado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA), contará con una destacada presencia internacional, ya que cerca de un tercio de las propuestas programadas llegarán desde América, Europa y África.

A los artistas procedentes de once comunidades autónomas españolas se sumarán músicos y formaciones de Francia, Italia, Perú, Argentina, Colombia, Senegal y Estados Unidos, consolidando el carácter abierto y cosmopolita de un festival que mantiene intacta su apuesta por la música de raíz y los escenarios singulares del territorio oscense.

La dimensión internacional del SoNna Huesca comienza incluso antes de que suene la primera nota. El cartel de esta séptima edición está protagonizado por la obra 'Driftwood Bird', una escultura de la artista británica Kirsty Elson, residente en Cornualles, elaborada a partir de maderas y materiales recogidos en las playas del litoral inglés. Una creación que conecta con la filosofía del festival de unir arte, naturaleza y sostenibilidad. La dimensión internacional del SoNna Huesc

En el apartado musical, el continente americano tendrá una presencia destacada con la participación de la colombiana Ëda Díaz, que actuará en Binéfar el 12 de julio; la argentina Belén Natalí, que llegará a Canfranc Estación el 25 de julio; la estadounidense Tori Sparks, que ofrecerá su concierto en Aísa el 26 de julio; los peruanos Alejandro y María Laura, programados en Fraella el 29 de agosto; y el argentino Manu Sija, que cerrará esta representación internacional el 5 de septiembre en Laspaúles.

El recorrido musical por otros continentes continuará con el senegalés Momi Maiga, que actuará el 8 de agosto en Bodega Laus; los italianos Banditori, previstos para el 15 de agosto en Linás de Broto; y el reconocido violonchelista francés Matthieu Saglio, que ofrecerá su concierto en Bielsa el 16 de agosto.

CANTADERAS PRESENTARÁ EN HUESCA SU PROYECTO 'OLVIDADAS'

Entre las propuestas internacionales sobresale también la presencia del ensemble hispano-francés Cantaderas, formado por las francesas Anne Marie Lablaude y June Telletxea y las españolas Ana Arnaz y Paloma Gutiérrez del Arroyo. La formación protagonizará uno de los momentos más especiales de esta edición con la presentación de su trabajo 'Olvidadas' el próximo 9 de julio en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca.

El acto, organizado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses y de acceso libre, servirá como antesala del concierto que el grupo ofrecerá dos días después, el 11 de julio, en el Paseo del Sifón de Albelda, una actuación que ya ha despertado un notable interés entre el público, con un centenar de entradas vendidas.

Cantaderas reúne a intérpretes especializadas en música antigua capaces de tender puentes entre repertorios medievales y renacentistas y la tradición oral popular transmitida por mujeres durante generaciones. El propio nombre de la formación remite a aquellas mujeres que durante la Edad Media eran contratadas para cantar, tocar y bailar en celebraciones y actos sociales.

MÚSICA PARA RESCATAR LA MEMORIA

El trabajo 'Olvidadas' nace tras un profundo proceso de investigación y está dedicado a las mujeres españolas deportadas al campo de concentración nazi de Ravensbrück entre 1942 y 1945. Grabado en la antigua fábrica textil del propio campo, hoy convertida en memorial, el proyecto explora el universo sonoro y emocional de aquellas prisioneras.

La obra toma como referencia testimonios reales, como el de Ángeles Martínez, a quien una compañera aconsejó cantar para resistir el sufrimiento y mantener la esperanza durante su internamiento. A partir de esas experiencias, Cantaderas construye una propuesta que combina canciones populares, voces desnudas, pequeñas percusiones y piezas medievales y renacentistas.

El resultado es una creación artística que convierte la música en una herramienta de memoria, resistencia y supervivencia, estableciendo un diálogo entre pasado y presente a través de las voces femeninas.

CAMBIO DE ESCENARIO PARA LOS HERMANOS CUBERO

Otra de las novedades anunciadas por la organización afecta al concierto de los Hermanos Cubero, previsto para el próximo 1 de agosto. Por motivos técnicos, la actuación no se celebrará finalmente en la iglesia de San Martín de Ordovés, como estaba previsto inicialmente.

El festival ha decidido trasladar la cita al entorno de la iglesia de San Juan Bautista de Allué, también en el municipio de Sabiñánigo. El nuevo emplazamiento, una joya del románico serrablés situada sobre una elevación con vistas al valle del río Basa, se incorporará por primera vez al circuito de escenarios del SoNna Huesca.

Allí actuarán los Hermanos Cubero, una de las formaciones más representativas del folk castellano contemporáneo. Desde su creación en 2010, los músicos alcarreños han logrado acercar la tradición popular a nuevos públicos, derribando prejuicios y demostrando que la música de raíz puede convivir con naturalidad en los principales circuitos culturales del país.

Con esta combinación de patrimonio, naturaleza y propuestas llegadas de distintos rincones del mundo, el SoNna Huesca vuelve a reafirmar su condición de uno de los festivales culturales más singulares del verano aragonés, capaz de conectar territorios, historias y sonidos a través de la música.