Soro afirma que la garantía de que el PSOE no gobierne con Cs en Aragón se llama Chunta Aragonesista

Publicado 10/05/2019 0:13:43 CET

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha resaltado que su formación "asume el compromiso de cerrar la puerta a la derecha" y de garantizar gobiernos de izquierda". Por tanto, "la garantía de que el PSOE no gobierne con Cs en Aragón se llama Chunta Aragonesista".

El cabeza de lista ha expuesto en el inicio de campana, que CHA ha celebrado en Zaragoza, en la Plaza de San Pedro Nolasco, que "los nostálgico del franquismo han entrado en el congreso con menos fuerza de la que esperaban o lo que se temía, pero ahí esrán, es un retroceso de décadas desde el punto de vista democrático y territorial del autogobierno".

Pero, además de eso, ha continuado diciendo Soro, en la comunidad aragonesa las tres derechas han ganado las elecciones, han obtenido 48.000 votos más que las izquierdas. Siete diputados de la derecha de PP, Cs y Vox, frente a seis diputados del PSOE y Unidas Podemos.

"Tenemos un gran reto por delante en este mes que queda, tenemos que garantizar no solo que no gobierne la derecha sino, sobre todo garantizar gobiernos de izquierda. Y en esta situación la garantía de que el PSOE no gobierne con Cs en Aragón se llama Chunta Aragonesista", ha trasladado el candidato.

José Luis Soro ha incidido en lo siguiente: "Asumimos ese reto, asumimos ese compromiso, insisto no solo de cerrar la puerta a la derecha, a la ultraderecha, a la derecha más recalcitrante sino también de evitar esa posible tentación del PSOE de gobernar con Ciudadanos".