Soro (CHA) defiende su aragonesismo "de pata negra" y el impulso a proyectos que van a transformar Aragón

Asegura que su formación recuperará espacio electoral y que quien afirma que todos los políticos son iguales "vota a corruptos"



ZARAGOZA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de la comunidad autónoma, José Luis Soro, ha sostenido que en un momento "en el que todo el mundo usa la posee aragonesista, con poquísima credibilidad en la mayoría de los casos, nosotros somos pata negra" y se presentan a estos comicios, tras ocho años en el Gobierno, en los que han desplegado políticas "muy ambiciosas y complicadas de iniciar", logrando implementar proyectos "que van a transforman estructuralmente" Aragón.

"El aragonesismo no solo es una cuestión identitaria de signos y banderas", también es entender que son las comunidades autónomas las que garantizan los derechos del estado del bienestar y es defender la igualdad de oportunidades, "vivas donde vivas", ha expuesto el candidato en una entrevista concedida de Europa Press.

Para Soro, quien ha sido en los últimos ocho años el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en el impulso a proyectos como la mejora de las carreteras "hay una componente ideológica porque es puro aragonesismo", para garantizar el derecho a la movilidad, un aragonesismo que piensa "en todo el territorio y en generar condiciones de vida equivalentes".

En estas elecciones, su objetivo es "ser determinantes para volver a conformar un gobierno de progreso y sensibilidad aragonesista" y se ha mostrado confinado en que se reeditará un Ejecutivo "no exactamente igual que el actual --conformado por PSOE, Podemos, CHA y PAR--, pero parecido".

Ha añadido que no puede haber una mayoría alternativa para un gobierno de progreso, si no está CHA, por su aragonesismo y porque son un partido "de gente honrada": "No es verdad que todos somos iguales", esa es la "excusa" de quienes votan a corruptos, es "triste" que los haya y "están más cómodo pensando que todos somos iguales", ha esgrimido Soro.

CHA CRECERÁ EN REPRESENTACIÓN

El candidato ha vaticinado que en estas elecciones municipales y autonómicas "CHA va a crecer en votos, en escaños", con la perspectiva de pasar de los tres actuales a cinco o seis "y vamos a recuperar la representación municipal que perdimos hace cuatro años" en ayuntamientos como los de las ciudades de Zaragoza y Huesca, y en "muchos otros".

Soro ha reconocido que la noche del próximo 28 de mayo "vamos a pasar muchos nervios porque van a ser unas elecciones muy ajustadas" y "dice mucho de Aragón que estemos sin saber qué va a pasar, con la seguridad de que no va a haber mayorías absolutas; somos una sociedad plural, diversa y el país del pacto" y "vamos a estar a la altura de nuestro legado histórico".

"Veremos cómo queda el resultado final, pero es muy posible que Teruel Existe obtenga representación en la provincia turolense" y si bien ha expresado su rechazo a que esta agrupación electoral diga que no tiene ideología, también ha manifestado que en ningún caso va a gobernar con VOX y "lo natural es que pueda formar parte de la mayoría del gobierno progresista".

Si eso ocurre, "habrá que pasar de las musas al teatro porque no puedes gobernar solo pensando en el 10% de la población aragonesa" y "entenderán que hay muchísimas cosas que no se hacen porque no se puede" por motivos legales, por carecer de competencia o por no tener capacidad financiera suficiente, ha sostenido Soro.

Respecto a su deseo de continuar al frente del mismo Departamento, ha argumentado que han puesto la "semilla" y han empezado a construir proyectos, pero "falta rematar" y será en la próxima legislatura cuando se verán los "frutos" porque: "Estamos aquí para trabajar" y "lo hemos demostrado".

OBJETIVOS CUMPLIDOS

Soro ha subrayado que en la legislatura de la pandemia y de la "invasión criminal" de Ucrania por Rusia, el Gobierno de Aragón ha estado "a la altura" y ha sido capaz de tomar decisiones "muy audaces", pensando solo en la ciudadanía". Desde su Departamento, ha continuado, han cumplido con los objetivos marcados.

"Hemos conseguido lo que nadie creía en Canfranc" y se ha hecho la nueva estación, la nueva playa de vías --en uso desde hace dos años--, se ha recuperado la explanada y rehabilitado del edificio histórico de la estación internacional, "que ya funciona como hotel", ha enumerado.

Además, "hemos puesto unos cimientos muy sólidos" para lograr la reapertura de la línea internacional. En el lado español, ha concretado, el Gobierno central ha planificado y aprobado el estudio informativo de implantación del ancho internacional y, en paralelo, Adif ha invertido y se va a renovar toda la vía.

"Llegará un momento, en la próxima legislatura, en que la parte española ya estará ejecutada" y "el problema lo tendremos en la parte francesa", donde desde 1970 no han circulado trenes y en el tramo más complicado, en la zona de Bedous, el trazado no tiene vías.

Según Soro, puesto que el país vecino es centralista y Bedous queda muy lejos de París, hay que conseguir que se entienda que la reapertura es un proyecto que vertebra el conjunto de la Unión Europea porque "es más fácil convencer a París desde Bruselas que desde Madrid y, por supuesto, que desde Zaragoza".

LEY ARAGONESA DE VIVIENDA

El candidato ha expuesto que, en vivienda, han tratado de incrementar el parque público y la rehabilitación, si bien el proyecto de ley aprobado por el Gobierno de Aragón, enviado a las Cortes en octubre de 2022, no se ha tramitado.

"Es la cuestión que más me duelen no haber conseguido" y "lo volveremos intentar, por supuesto, al segundo día de constituirse el gobierno; no podemos perder un segundo", ha avisado, un texto que contempla el derecho subjetivo a la vivienda y tenía vocación de permanencia.

Soro ha apuntado que el proyecto de ley fue acordado "con mucho esfuerzo" y "sin ruido", bajo la batuta de su Departamento, pero "no había demasiado interés en el cuatripartito de que saliera adelante", y a aquellos "a los que se les llena la boca hablando de la ley de vivienda de España no han entendido que era prioritaria la ley de Aragón y nos hemos encontrado completamente solos", a pesar de que es una competencia autonómica.

En otros ámbitos de su Departamento, el candidato ha remarcado el impulso a proyectos estructurales, como un plan extraordinario de carreteras "único en España" porque "nos hemos atrevido a recuperar el modelo de concesión de obra pública y en todos los sitios nos están mirando" y un nuevo sistema concesional del transporte en autobús, con el que "incorporamos 20.000 personas" que no tenían acceso al mismo y que llegará "a todos los pueblos con, al menos, diez habitantes; una revolución".

UNA PATRAÑA

Soro ha considerado que el infierno fiscal del que hablan PP y VOX "es una auténtica patraña" y ahora, con la última reforma del IRPF en Aragón, "estamos por debajo de la media del país". En todo caso, ha abogado por recaudar a través de un sistema tributario equitativo, en el que todo el mundo pague. "La derecha no quiere impuestos porque defiende intereses de clase y de quienes se pueden pagar servicios privados", ha apuntado.

Para el candidato de CHA, que haya un sistema tributario justo que consiga redistribuir la riqueza es "de primero del constitucionalismo". La clave, ha estimado, está en recaudar mejor, evitar el fraude fiscal y avanzar "todavía más en un sistema progresivo".

Ha reclamado, igualmente, autonomía financiera y un sistema tributario propio en un país como España que desde el punto de vista político es homologable a los Estados federales.

En estos momentos, ha afirmado, el sistema de financiación autonómica "es una máquina de generar despoblación, injusticia y desequilibrios" porque solo prima la población y debería ser un asunto prioritario en la próxima legislatura, "si algún Gobierno central se atreve, de verdad, a abrir el debate con voluntad de aprobarlo".