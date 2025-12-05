Soro (CHA) dice que el "power point" de los presupuestos no tiene "ningún valor" y demuestra "improvisación"

Archivo - Soro (CHA) interpelará a Bermúdez de Castro sobre la política presupuestaria en el Pleno de las Cortes - CHA. - Archivo

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha realizado una "presentación precipitada" de los presupuestos, "un power point sin ningún valor" que "evidencia un lamentable modelo político del PP, caracterizado por la debilidad, la improvisación parlamentaria y la falta de rigor institucional".

"CHA no va a opinar sobre actos de propaganda de Azcón: valoraremos el presupuesto cuando se apruebe el techo de gasto y el proyecto de ley llegue realmente a las Cortes, es decir, probablemente, nunca", ha manifestado José Luis Soro.

"Tras meses sin aprobar el techo de gasto, el Ejecutivo de Jorge Azcón intenta ahora vestir de presupuestos lo que no deja de ser un ejercicio de propaganda, sin contar con el mínimo respaldo parlamentario necesario para garantizar viabilidad, transparencia y estabilidad. En estas condiciones, los anuncios realizados hoy carecen de credibilidad y de efecto político real", ha considerado el portavoz del grupo parlamentario de CHA.

"No vamos a dejarnos utilizar en esta astracanada, que como el género teatral, refleja una política sin alma, hueca, envuelta en una carcajada forzada, que describe a la perfección este intento de confundir propaganda con política pública", ha advertido Soro.

A su juicio, "esta forma de actuar degrada el proceso presupuestario, desnaturaliza la planificación pública al supeditarla a intereses partidistas y refleja una grave falta de responsabilidad política que afecta directamente a la ciudadanía aragonesa, a la calidad de los servicios públicos y a la calidad democrática de Aragón".

El portavoz de CHA ha sido tajante: "Por supuesto, no iremos al Pignatelli a que nos cuente este PowerPoint. No nos vamos a dejar utilizar en este sainete continuado de propaganda partidista. La política que se merece Aragón debería ser más seria".