Soro dice que CHA tiene que ir a las elecciones" para representar el aragonesismo progresista

Publicado 18/09/2019 13:46:18 CET

ZARAGOZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha afirmado este miércoles que "tenemos que presentarnos a las elecciones" generales del 10 de noviembre, "tiene que haber papeletas de Chunta Aragonesista en los colegios electorales".

"No puede ser que pidamos a la gente que solucione nuestros problemas, que la gente, votando, resuelva la incapacidad de acuerdo" de constituir un Gobierno, ha argumentado. Ha añadido que "no se trata de buscar culpables, es una responsabilidad compartida".

En declaraciones a los medios de comunicación, José Luis Soro ha precisado que será el Comité Nazional de CHA, que convocará el lunes próximo la Ejecutiva, el órgano que decidirá si la formación nacionalista concurre a las elecciones y cómo.

Ha recordado que "hace cinco meses fuimos muy generosos y decidimos no concurrir para no dividir el voto" de la izquierda, pero transcurrido ese tiempo "vemos que el esfuerzo no ha servido de nada" y que los ciudadanos que siguieron la orientación electoral de CHA "han visto frustrado su voto" porque "no ha servido para lo que querían".