Soro exige al Ayuntamiento de Zaragoza que aporte la documentación para firmar en febrero el convenio de vivienda

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha reclamado este martes al Gobierno local de Zaragoza que aporte la documentación que todavía no ha entregado para poder firmar, el próximo mes de febrero, el convenio para impulsar con fondos europeos la rehabilitación en barrios y el parque público de vivienda. "No habrá ningún problema en firmar, como así será, en febrero", ha dicho.

En respuesta al consejero municipal de Urbanismo de Zaragoza, Víctor Serrano, y la concejal de Vivienda, Carolina Andreu, el consejero José Luis Soro ha afirmado que el alcalde, Jorge Azcón, "está empeñado en embarrar la campaña electoral", haciendo "lo peor", que es "no decir la verdad".

Ha criticado así las "inexactitudes" que, a su juicio, han vertido esta mañana Serrano y Andreu, quienes han urgido al Ejecutivo regional a firmar el convenio para no perder 22 millones de fondos europeos. "Intentan tensionar la relación con la DGA y recurren a cuestiones que no corresponden a la realidad".

Soro ha recalcado que "no era necesario firmar el 31 de enero" porque el Real Decreto del Gobierno de España que regula la concesión de estos fondos "no establece un plazo" para iniciar los convenios, sino que fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite para ejecutarlos. "No hay ningún problema en que no estén firmados los acuerdos a 31 de enero", ha insistido, añadiendo que la mitad de las comunidades autónomas no han firmado todavía sus respectivos convenios.

El titular autonómico de Vivienda ha puntualizado que estos fondos no se asignan mediante concurrencia competitiva, sino que "hubo una consulta previa" y se interesaron 16 municipios en los fondos para actuar en los barrios y 40 en el parque público de vivienda, y el Gobierno de Aragón "decidió dar fondos a todos".

DOCUMENTACIÓN

El Departamento cuenta ya con toda la documentación de 11 de los 40 ayuntamientos que optan a las ayudas para el parque público de vivienda y estos convenios se firmarán "tan pronto como el Ministerio (Mitma) nos diga que podemos firmar". Se trata de los Ayuntamientos de Ansó, Aínsa, Barbastro, Calatayud, Escatrón, Fago, Fayón, Fiscal, Gea, Gúdar y Zuera.

"El problema con el Ayuntamiento de Zaragoza es que no ha cumplimentado toda la documentación" y, de hecho, "ha sido necesario pedir que la completaran y subsanaran, y todavía no está todo en orden".

Ha apuntado que el pasado 7 de noviembre el Mitma requirió al Ayuntamiento que aclarara "algo tan básico" como el número de viviendas, la superficie útil por vivienda.

La última documentación aportada es del 20 de enero, pero no incluye la memoria-programa ni las fichas corregidas de acuerdo con lo indicado por el Mitma el 7 de noviembre, ha añadido.

También ha indicado que el Ayuntamiento no ha acreditado a su representante en la rúbrica y no ha enviado al Departamento el encargo a Zaragoza Vivienda para ejecutar las actuaciones ni las declaraciones responsables, que los restantes municipios "ya han aportado", como las relativas al cumplimiento de obligaciones, la certificación de estar al corriente del pago tributario, el de cumplimiento de la normativa europea y nacional, el del plan anti-fraude y otras hasta un total de ocho.

Asimismo, Soro ha opinado que "Andreu y Serrano no deberían aconsejarnos, sino que deberían hablar con sus técnicos, que hacen un excelente trabajo", en lugar de "hacer algo tan bajo como echar la culpa a los técnicos".