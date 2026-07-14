Soul Dafne firma el cartel de un Huescómic 2026 que celebra la diversidad del tebeo español

Presentación del cartel de la edición de 2026 de Huescacómic. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Huescómic, la cita de Huesca con las viñetas organizada por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con Viñetario, prepara ya su decimocuarta edición, que se celebrará el próximo 12 de septiembre en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. La autora del cartel es la dibujante Soul Dafne, ganadora en la categoría de mejor fanzine en la más reciente edición de los Premios del Cómic Aragonés.

Con el cartel llega además el adelanto de los autores invitados, ejemplo de la diversidad y versatilidad del tebeo español: Artur Laperla, Marta Kayser, David Ramírez, Teresa Ferreiro, Rubén Fdez. Danay Dana y Mamen Marcén.

Sobre su cartel, Soul Dafne, firma de la joven dibujante Laura Manso, explica que su objetivo ha sido "mostrar cómo el cómic es un medio más para preservar el folklore aragonés y cómo no tiene por qué ser un tema complejo y lejano a nosotros". La autora ha detallado que "el fondo muestra la zona del Centro Cultural Manuel Benito Moliner donde se celebra todos los años Huescómic y la mayor parte de los personajes son figuras reales del mundo de los fanzines aragoneses. Ésto es un pequeño homenaje a los fanzineros porque siempre me han acogido muy bien en dicha comunidad".

El personaje central del cartel es una fada (hada) vestida con el traje tradicional de las Madamas del Carnaval de Bielsa, una de las pocas tradiciones precristianas aragonesas que aún se celebran en el Pirineo. Soul Dafne ha añadido: "Me he tomado algunas libertades creativas dándole rasgos de insecto porque, aparte de darle un aspecto más fantástico, hay espíritus como los diaplerons que sí se representan así". La autora espera que el cartel "genere curiosidad tanto por el mundo del cómic como por el de nuestras tradiciones".

ACERCA DE SOUL DAFNE

Laura Manso Tomey (Zaragoza, 2003), conocida como Soul Dafne, es una ilustradora y dibujante de cómics aragonesa. Tras estudiar el bachillerato artístico y el ciclo superior de cómic en la Escuela de Artes de Zaragoza, se lanza a desarrollar sus propios proyectos mientras amplía su formación en la academia de ilustración Blackfolio. En 2024 gana el premio Ygualarte y saca en formato de fanzine la primera parte de su cómic 'La Niña y el Espantapájaros', historia aún en proceso, nominada a los premios Monstruo de la Escuela de Artes de Zaragoza y ganadora a Mejor Fanzine en los Premios del Cómic Aragonés 2025.

Ha colaborado en fanzines como 'El Tebeíco del Salón', 'Ruge', 'Patada en la Cara' y 'Malasangre'. Es una asidua participante en Huescómic, donde lleva varias ediciones colaborando con la exposición colectiva de autores aragoneses.

INVITADOS

El programa de Huescómic 2026 se mantiene fiel a la línea habitual del festival, que aúna charlas y firmas de autores experimentados y jóvenes promesas del medio. El humor en viñetas cuenta siempre con representación en el festival, en esta ocasión con dos primeros espadas del género: David Ramírez (Tortosa, 1974), conocido por toda una generación de lectores como el creador de los MiniMonsters, que presentará su nuevo trabajo autobiográfico, 'La razón de todo' (Astiberri); y Rubén Fdez. (Castellón de la Plana, 1983), uno de los autores más conocidos de El Jueves, "padre" del inclasificable Frederik Freak y terror de los escritores de fantasía, como da fe su nuevo trabajo, 'J.K. Rowling, ya te vale' (Fandogamia, 2026).

La historia contemporánea toma forma con tres memorias familiares, las de Marta Kayser ('La fábrica de papel'), Teresa Ferreiro ('Dos personas') y Danay Dana ('La maldición de los Heredia'). Tanto Marta Kayser (Madrid, 1986), arquitecta e ilustradora, como Teresa Ferreiro (Santiago de Compostela, 1989), artista visual y DJ, han debutado en este 2026 con sendas obras que abordan la historia de sus familias, de sus abuelos y padres, en un recorrido que permite recomponer la historia cotidiana de la España del siglo XX.

Por su parte, Danay Dana, cubana afincada en Zaragoza, contará y mostrará en la Biblioteca Ramón J. Sender el proceso de creación de La maldición de los Heredia, novela gráfica inspirada en la historia de su familia en la Cuba colonial que le valió el galardón a mejor obra en los Premios del Cómic Aragonés 2025.

Los niños y niñas de Huesca tienen este año cita con el creador de uno de los mayores éxitos del tebeo español contemporáneo, 'Superpatata' (Beascoa), publicado y traducido en más de diez países. El creador de la famosa patata con superpoderes, Artur Laperla (Barcelona, 1975) compartirá charla con Mamen Marcén (Zaragoza), ilustradora que acaba de publicar su primer cómic infantil, 'Mika y Kuro, un lío a brochazos' (Montena, 2026).

Huescómic contará además con exposiciones, proyecciones de animación y puestos de editoriales y fanzines.