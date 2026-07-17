Stellantis y CATL contarán con 4.000 empleados en su gigafactoría de Figueruelas (Zaragoza) desde finales de 2026

Archivo - CSE contará con 4.000 empleados en su gigafactoría de Zaragoza desde finales de 2026 - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

Hasta 800 trabajadores chinos participarán en la puesta en marcha de la sede en Figueruelas

ZARAGOZA/MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Contemporary Star Energy (CSE) --la 'joint venture' entre el grupo automovilístico Stellantis y la compañía china CATL-- tendrá 4.000 empleados locales en su plantilla cuando comience a operar la nueva gigafactoría a finales de 2026, con la que esperan conseguir, a pleno rendimiento, un millón de baterías al año a partir de 2028.

Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes de la compañía, que asimismo han detallado que durante la fase de construcción de la planta, de casi 370.000 metros cuadrados (m2), se contará con unos 800 trabajadores procedentes de China.

El proyecto presenta una inversión valorada en 4.100 millones de euros, de los cuales 300 millones pertenecerán a fondos europeos --a través del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC)--, tal y como anunció la entidad a finales de noviembre de 2025.

La empresa conjunta espera alcanzar una producción masiva de baterías que permita la llegada de vehículos eléctricos más accesibles al grupo Stellantis tanto para España como para Europa.

STELLANTIS IMPULSA ACUERDOS CON FABRICANTES CHINOS

Mientras la industria automovilística europea está recortando puestos de trabajo y tratando de reducir la capacidad de producción, como el reciente anuncio del grupo Volkswagen de cerrar cuatro fábricas y despedir hasta 100.000 empleados hasta 2030, Stellantis se ha convertido en el primer gran fabricante de Europa en estrechar lazos con socios chinos.

Según la empresa, estas propuestas le permitirán ahorrar costes al acceder de forma más rápida a tecnología competitiva, aunque a efectos prácticos supone una dosis de financiación para compensar a un grupo con muchas insignias y que en los últimos años ha perdido terreno con la aparición de las marcas chinas en el mercado europeo.

El fabricante de las marcas Citroën, Peugeot, Fiat u Opel, entre otras, ha anunciado a principios de este año que fabricará a partir de 2028, un SUV del segmento C --el más demandado en el mercado español y europeo-- de Opel basado en componentes de vehículos eléctricos de su socio Leapmotor, el cual invertirá unos 200 millones en la planta aragonesa.

Este SUV compartirá líneas de producción junto al modelo C-SUV B10 de Leapmotor, que iniciará su fabricación en la sede aragonesa del grupo franco-italiano en próximas fechas, ya que se anunció su llegada para el segundo semestre de 2026. La planta zaragozana ya monta las versiones de combustión, híbridas y eléctricas de Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon.

Igualmente, el grupo de origen franco-italiano, en su asociación con la china Leapmotor, producirá "dos modelos del segmento D en Madrid", según confirmó el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa en la rueda de prensa del 'Investor Day' del grupo celebrado en Auburn Hills, Michigan (Estados Unidos).

Sin embargo, Stellantis todavía no ha revelado cifras de inversión en la fábrica madrileña de Villaverdem una vez concluya a producción del Citröen C4, el ë-C4 y las variantes C4 X y ë-C4 X, modelos que actualmente se ensamblan, aunque la cantidad monetaria podría ser similar a la de Aragón.

Además, Stellantis firmó un memorando de entendimiento en el mes de mayo para crear otra 'joint venture' con la automovilística Dongfeng (51% de participación para el grupo franco-italiano). La propuesta tiene el fin de impulsar la marca premium del grupo Dongfeng, Voyah, aprovechando la red de Stellantis en Europa, así como la producción de modelos bajo la matriz Dongfeng en la planta de Rennes del grupo.

Del mismo modo, el grupo liderado por Antonio Filosa configurará dos modelos de la marca Peugeot y dos modelos de la firma Jeep, bajo un desarrollo específicamente diseñado para el mercado chino junto al fabricante de origen chino Dongfeng.