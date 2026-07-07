Detenido un hombre tras sustraer el equipaje de unos turistas y utilizar sus tarjetas bancarias

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre como presunto autor de un delito de hurto y otro de estafa, tras sustraer el equipaje de unos turistas del interior de un vehículo y utilizar posteriormente las tarjetas bancarias de las víctimas para realizar compras fraudulentas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo, cuando la Sala CIMACC 091 alertó a las patrullas policiales en servicio de la sustracción de dos mochilas y dos maletas del interior de un vehículo estacionado en la calle Doctor Cerrada.

Mientras las víctimas se encontraban denunciando los hechos en dependencias policiales, comprobaron que se estaban realizando cargos no autorizados con las tarjetas bancarias que se encontraban en el equipaje sustraído.

Con la información facilitada, los agentes iniciaron de inmediato las gestiones para localizar al presunto responsable. Minutos después, en las inmediaciones de la calle Rioja, identificaron a un individuo cuya actitud levantó las sospechas de los policías, localizando entre sus pertenencias dos tarjetas bancarias de las víctimas, sin que pudiera justificar su legítima posesión, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Paralelamente, otro indicativo policial desplegado en la zona localizó, ocultas entre unos setos de la plaza Mariano Arregui, una mochila y una maleta que coincidían plenamente con las sustraídas, siendo entregados a sus legítimos propietarios, quienes los reconocieron sin ningún género de dudas.

Horas después el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quedando en libertad con cargos tras ser oído en declaración.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTOS DELITOS

La Policía Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas de autoprotección, especialmente durante los desplazamientos y la temporada estival. No deje nunca equipaje, bolsos, mochilas u objetos de valor visibles en el interior del vehículo, aunque sea por un breve espacio de tiempo; lleve siempre consigo la documentación, dinero, teléfonos móviles y tarjetas bancarias; active las alertas de su entidad bancaria para detectar rápidamente cualquier operación no autorizada. Si le sustraen tarjetas bancarias, bloquéelas de inmediato y comuníquelo tanto a su entidad financiera como a la Policía.

Ante cualquier hecho delictivo o situación sospechosa, contacte cuanto antes con el 091, ya que una comunicación rápida puede resultar decisiva para esclarecer los hechos y recuperar los efectos sustraídos.