El dispositivo de búsqueda del joven desaparecido continúa activo en el río Ebro

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene activo en Zaragoza el dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla, de 20 años de edad, coordinado por el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior.

En el operativo participan unidades de Seguridad Ciudadana, medios aéreos con drones y el helicóptero Cóndor, así como buzos del servicio de bomberos. Desde ayer se ha incorporado también el grupo de élite de la Policía Nacional, GEO, que centra sus labores en el rastreo del río Ebro.

Las últimas gestiones de investigación, junto con imágenes en las que se observa al joven, desaparecido en la madrugada del pasado pasado viernes, accediendo al cauce del Ebro y la última señal registrada de su terminal móvil, han orientado las búsquedas hacia esta zona.

El estado actual del río, con elevado caudal, debido a una avenida ordinaria, hace que haya una menor visibilidad y fuertes corrientes, lo que convierten la intervención en una operación de alto riesgo, obligando a extremar las medidas de seguridad en cada inmersión y maniobra.