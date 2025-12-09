Sucesos-. La Guardia Civil realiza nueve rescates el puente festivo, entre ellos un menor que se lesionó con un trineo

La Guardia Civil realiza ocho rescates el puente festivo en el Pirineo Aragonés - GUARDIA CIVIL

HUESCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huesca ha realizado nueve rescates este puente festivo en el Pirineo oscense y todos los avisos se han recibido a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca, entre ellos el de un menor que se lesionó cuando se deslizaba con un trineo.

Este primer aviso fue el sábado, 6 de diciembre a las 14.50 horas, cuando se comunicó que un menor de Zaragoza, mientras se encontraba descendiendo en trineo de nieve, en la zona del río Bolatica, en Panticosa, se había caído por una pendiente al lecho del río, sufriendo lesiones leves en la cadera y contusión en la cabeza.

Se activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa que se acercó al lugar y tras localizar al menor herido y ser diagnosticado por el médico de la ambulancia, fue trasladado hasta su vehículo particular.

Al día siguiente, el primer aviso fue a las 11.40 horas para informar de que un esquiador de travesía, de 27 años y vecino de Zaragoza, se había producido un esguince en la rodilla al caerse en la ladera del Barranco de Cartillones, en Aragüés del Puerto.

Se activó GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y médico del 061, que tras sobrevolar la zona y localizar al esquiador, fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta la helisuperficie de Jaca, donde fue transferido a una ambulancia para su traslado al Hospital de la localidad de Jaca.

También ese día se auxilio a una ciclista de montaña de 32 años y vecina de Huesca, que en la zona de Peña Montañesa, en Laspuña, se había caído, sufriendo policontusiones. Se activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061, que tras sobrevolar la zona y localizar a la ciclista, fue evacuada y trasladada en la aeronave, hasta el Hospital San Jorge de Huesca.

El tercer aviso del domingo fue a las 17.00 horas para atender a dos esquiadores de travesía en la zona de Foyas del Ingeniero del Parque Natural de los Valles Occidentales, en Ansó. Uno de ellos se había caído en el descenso, sufriendo esguince de rodilla por lo que se activó GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061.

Ambos fueron evacuados y trasladados en el helicóptero hasta la helisuperficie de Jaca, donde el herido fue transferido a una ambulancia para su traslado al Hospital de esta localidad. Se trata de un varón de 58 y una mujer ilesa, ambos vecinos de Bergara (Guipuzcoa).

Este lunes, 8 de diciembre, el primer rescate fue de tres senderistas a las 10.40 horas, que en las inmediaciones del Refugio de Góriz, en Fanlo), una de ellos se había caído, sufriendo un esguince de tobillo. Se activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 y los tres fueron evacuados y trasladados en la aeronave, hasta su vehículo particular. La mujer herida tiene 50 años y los dos varones 20 y 11 años, y son vecinos de Badalona (Barcelona).

Unas dos horas después, los especialistas atendieron a una esquiadora de travesía, de 60 y vecina de Pamplona, que se cayo y sufrió un esguince de rodilla en la cara sur del Pico Culibillas, en Sallent de Gállego. El GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 sobrevolaron la zona y tras localizarla la trasladaron hasta el parking de Anayet en la estación de esquí de Formigal.