Sucesos.- La mayoría de los vecinos del edificio de Caspe en riesgo de colapso decide seguir en sus viviendas

Edificio en riesgo de colapso en Caspe. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

CASPE (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

Todas las familias, menos una, que conforman la comunidad de 57 vecinos de un edificio de Caspe (Zaragoza) situado en el número 8 del Paseo Nuevo que corre riesgo de colapso han decidido esta tarde no desalojar y continuar residiendo en sus viviendas, pese a que el Ayuntamiento les ha ofrecido un alojamiento alternativo.

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan Territorial de Protección Civil en Aragón (PLATEAR) para coordinar el desalojo preventivo del bloque de viviendas que se encuentra en riesgo de colapso.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, se ha trasladado a Caspe a última hora de esta tarde.

La orden de desalojo se ha hecho efectiva a raíz de un decreto firmado por la alcaldesa de la localidad, Ana María Jarque, motivado por el riesgo de derrumbe ante el daño estructural recogido en un informe técnico, emitido este miércoles y redactado por el arquitecto municipal.

En declaraciones a los medios de comunicación, Jarque ha señalado que el edificio está en "ruina inminente" porque los bajos están "muy deteriorados", principalmente a causa de las últimas lluvias. La Policía Local y el Gabinete de Urbanismo del Ayuntamiento han elaborado a lo largo del día sendos informes, determinando el Gobierno local mediante un decreto de alcaldía que había que desalojar.

El Ayuntamiento ha solicitado de forma "muy urgente" informes al Colegio de Arquitectos de Zaragoza "para que puedan decirnos con claridad cómo se puede intervenir y dar soluciones a estas grietas y al movimiento de cimientos que se han detectado", ha continuado la alcaldesa.

"Los vecinos no quieren salir de sus casas y han firmado su documento de compromiso de que están informados y que bajo su responsabilidad quieren quedarse", ha aclarado Jarque, recalcando que el Ayuntamiento había habilitado espacios para realojarlos. El Gobierno local informará de oficio a la autoridad judicial para que dictamine.

El Ayuntamiento ha preparado el pabellón municipal y los Servicios Sociales han puesto a disposición de los vecinos cuatro o cinco alojamientos "y las personas que han podido o querido irse a otras viviendas se han ido, no podemos hacer otra cosa".

Jarque ha agradecido la intervención del 112, el Servicio de Emergencias del Gobierno de Aragón, "que desde primera hora de la mañana que han conocido la noticia están trabajando para dar solución, porque estamos hablando de 57 personas". "Es un golpe fuerte para las familias", algunas con niños, ha concluido.