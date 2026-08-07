Rescatado un pescador desorientado al caer la noche en el Ebro, entre Novillas y Gallur

Rescate a un pescador desorientado en el Ebro, entre Novillas y Gallur. - DPZ

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) han rescatado a una persona que se había desorientado al caer la noche y se encontraba pescando en una embarcación de remo en el río Ebro, entre las localidades de Novillas y Gallur.

Según han indicado desde la institución provincial, los bomberos recibieron el aviso en torno a las 23.00 horas del jueves, 6 de agosto. También ha intervenido Guardia Civil.

El pescador, que no podía alcanzar la orilla, ha resultado ileso.