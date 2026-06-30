La superficie calcinada en el incendio forestal en Leciñena alcanza casi 500 hectáreas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

LECIÑENA (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado de que la superficie calcinada en el incendio forestal declarado en el término municipal zaragozano de Leciñena, a menos de 40 kilómetros de la capital aragonesa, asciende ya a casi unas 500 hectáreas. Sobre la causa, "nos ha llegado que podría haber sido una cosechadora", ha apuntado.

Vaquero se ha desplazado en la tarde de este martes hasta el Puesto de Mando Avanzado, situado en el campo de fútbol de Leciñena para seguir la última hora del incendio declarado a las 15.30 horas de este 30 de junio en un terreno forestal situado en zona de sierra y que ha generado grandes columnas de humo. También se encuentra en la zona el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho.

Por ahora, la zona en la que se desarrolla el incendio "está alejada de la población", lo que es tranquilizador, ha afirmado Mar Vaquero, descartando, por el momento, que "pueda afectar a núcleos de población". No obstante, ha alertado de que el viento "está alineado a favor y avanzando hacia la sierra de Alcubierre", una superficie de matorral y suelo agrícola.

Ha precisado que la superficie ya se acerca a las 500 hectáreas calcinadas, pero "lo más importante es destacar la gran coordinación que se está llevando a cabo entre los diferentes operativos de emergencias, trabajando con una gran profesionalidad y teniendo en cuenta que hemos tenido que declarar la situación operativa 2 de nivel 1", lo que implica la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El IV Batallón con base en Zaragoza se dirige hacia la zona afectada.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha confiado en que las condiciones climatológicas "mejoren" durante la noche, ya que el aire que sopla durante la tarde "dificulta más las labores --de extinción-- que se están llevando a cabo" y es "combustible" porque sumado a la tipología de la superficie que arde --zona de sierra, monte bajo y terreno agrícola-- facilita que arda con muchísima más rapidez".

MEDIOS ACTIVADOS

Mar Vaquero ha precisado que los medios activados en las labores de extinción suman unos 250 efectivos "y es el nivel que se quiere mantener". Ha señalado que hay medios del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón (Infoar) y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), además de la UME.

Es una zona "donde es fácil poder recurrir al agua", ha reconocido la vicepresidenta, y trabajan, por parte de Infoar, la brigada helitransportada de Bailo, la de Ejea de los Caballeros, la de Peñalba, Boltaña y la de Brea, todas ellas con un helicóptero, más otro helicóptero de coordinación, tres brigadas terrestres y dos autobombas. Así como nueve brigadas terrestres y siete autobombas.

Por parte del Miteco, dos brigadas helitransportadas, helicópteros de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, un avión anfibio FOCA, tres aviones anfibio ligeros y un helicóptero con base en Plasencia del Monte.

Está previsto que se celebre una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) a las 21.00 horas, al que se conectará el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, desde Bruselas, donde asiste al Comité de las Regiones.

PRUDENCIA

Además, Vaquero ha lanzado un mensaje de "prudencia", especialmente tras el incendio que ha afectado en los últimos días a la Comarca de La Litera, donde han ardido más de 4.000 hectáreas.

"Parece que va a ser una vez más un verano duro donde tenemos que confiar en la coordinación de nuestros operativos para combatirlos de la mejor manera posible", ha observado.

Por último, ha agradecido a los vecinos del entorno, que han preparado avituallamientos y "siempre están dispuestos a poder ayudar a los retenes, que se vayan sucediendo y turnando a lo largo de las próximas horas".