Susín apuesta por la ética profesional para mejorar la calidad de los servicios sociales

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, charla con los diputados Álvaro Sanz (IU) y Pilimar Zamora (PSOE). - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha desgranado este martes en el Parlamento autonómico el trabajo que se está llevando a cabo para definir y mejorar el abordaje ético de todas las actuaciones e intervenciones que realizan los profesionales de los servicios sociales públicos, con el objetivo último de mejorar la calidad de la atención que reciben los usuarios, que tienen como instrumento fundamental la Estrategia Ética de los Servicios Sociales en Aragón", que responde a un compromiso adquirido ante los grupos parlamentarios en marzo de 2024.

"Los servicios sociales no sólo deben ser eficaces; también justos, humanos y respetuosos con la dignidad de las personas", ha resumido la consejera en su comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón.

En cuanto a la Estrategia Ética de los Servicios Sociales en Aragón, ha señalado que "no es sólo una hoja de ruta", sino "una declaración de principios". "Queremos que la ética impregne cada decisión, cada intervención, cada política pública en el ámbito social, porque cuidar a las personas exige no sólo técnica, sino también conciencia, respeto y compromiso", ha defendido.

El proceso de redacción y elaboración de esta Estrategia ha estado a cargo del personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha contribuido un grupo de trabajo específico dentro del Comité de Ética en la Atención Social en Aragón y se ha contado con el asesoramiento externo de varios expertos dedicados a la ética aplicada y el trabajo social de diversas Comunidades Autónomas y Universidades.

Con la meta última de que la ética se incorpore desde el minuto cero a la planificación de los servicios sociales aragoneses, esta Estrategia surge en un contexto en el que las transformaciones sociales --fenómenos como el envejecimiento de la población, las migraciones, los cambios que han experimentado los modelos de familia y la incorporación de nuevas tecnologías, entre otros desafíos-- exigen "respuestas éticas y no solo técnicas", en palabras Carmen Susín.

Extender a toda la organización este marco de actuación con principios y valores éticos cumple, además, con lo establecido en el III Plan Estratégico del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón 2023-2026.

UNA HERRAMIENTA FLEXIBLE

Esta herramienta, ha explicado Susín, no se concibe como un elemento rígido, sino como un proceso "flexible": "Esta Estrategia no es un plan cerrado, sino un proceso flexible e inductivo que busca crecer desde la base, con la participación activa de profesionales, entidades sociales, Administraciones y ciudadanos", ha dicho.

La estrategia se estructura en cuatro ejes: crear una dinámica sistémica que promueva la competencia ética en todos los niveles del sistema, impulsar políticas institucionales que integren la ética en la práctica habitual, difundir contenidos éticos y generar cultura organizacional y establecer alianzas estratégicas con otros ámbitos, como universidades, comités deontológicos y redes autonómicas.

Entre las medidas concretas ya iniciadas dentro del Plan Normativo de 2025, ha relatado la consejera, se encuentran "la formación del grupo de formadores y se prevé realizar el primer curso piloto antes de fin de año".

Respecto a los retos, ha señalado el "envejecimiento poblacional, las migraciones, la incorporación de las nuevas tecnologías", lo cual "exige respuestas éticas y no solo técnicas". Por eso, "la estrategia busca adelantarse a los conflictos éticos, fomentar la reflexión y garantizar atenciones dignas".

ARAGÓN, ENTRE LAS MÁS AVANZADAS

Aragón, con este trabajo, se posiciona entre las Comunidades Autónomas más avanzadas en la promoción de una cultura ética en el sistema público de servicios sociales, incorporando principios como la dignidad, la autonomía, la justicia y la participación.

De hecho, varias entidades locales ya han mostrado su interés por "constituir su propio comité de ética como soporte a la intervención social directa que realizan en los servicios sociales de base", ha asegurado la titular de Bienestar Social y Familia.

"La mirada ética obliga a pensar en las formas en las que se elaboran las respuestas a las necesidades y su evolución", ha expuesto Susín, quien ha finalizado su comparecencia dando lectura a un fragmento de la Estrategia: "Una mirada que no debe alcanzar exclusivamente al comportamiento de los profesionales, sino también al fortalecimiento ético de las estructuras del sistema compuestas por diferentes organizaciones institucionales y asociativas, las normas que nos regulan, los procedimientos que concretan nuestras actuaciones".

"Todas estas estructuras, creaciones humanas, deben establecerse para estar a la altura de miras que nos exigimos", ha concluido.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el turno de los grupos parlamentarios, la popular Silvia Casas ha abogado por "ser garantes de la igualdad y aplicar la ética en la manera de actuar" en un momento de "profundos cambios sociales".

La socialista Pilimar Zamora ha expresado su alegría por que se haya impulsado la estrategia, pero ha remarcado que "ha podido impulsarla porque encontró los mimbres donde sustentarla" y ha añadido que les hubiera gustado "poder participar". Ha preguntado también por el presupuesto para su aplicación y "cómo van a garantizar que las instituciones mantengan una ética organizacional que mantenga los derechos de los ciudadanos huyendo de criterios de beneficencia".

Desde Vox, David Arranz ha afirmado que "durante demasiados años los servicios sociales han estado marcados por la burocracia y la deriva ideológica" y ha agregado que "en la atención de los servicios sociales pueden darse conflictos éticos que sea precioso resolver y que exista una normativa concreta a la que acudir es necesario".

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha formulado una serie de preguntas para conocer "con qué medios reales cuenta el departamento para que la formación ética llegue a todos los niveles", "si hay suficientes recursos humanos y materiales para los grupos de reflexión" y "cómo se va a garantizar la participación de los profesionales de todos los territorios, especialmente los de los medios rurales", entre otras cuestiones.

Pilar Buj (Aragón-Teruel Existe) ha sostenido que "es una estrategia tremendamente necesaria en nuestros servicios sociales" y ha celebrado que "se de un paso adelante al ofrecer un espacio para la reflexión ética, colectiva y el asesoramiento ético profesional". Sin embargo, ha apuntado que "en la práctica surgen múltiples dificultades que pueden obstaculizar esa aplicación, porque hablamos de algo muy distinto que regirá la actuación en el servicio".

En representación del Grupo Mixto, Álvaro Sanz (IU) ha coincidido en la necesidad de analizar esta dimensión ética desde la participación de los profesionales y ha considerado "correcto" que la propia estrategia reconozca la existencia de "lagunas concretas" y "la necesidad de mejoras".