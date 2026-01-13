Susín asegura que recursos como 'El Pisico' de Monzón ofrecen "acompañamiento" a personas mayores válidas

La consejera Carmen Susín, con una de la usuarias de 'El Pisico'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha visitado el centro para personas mayores válidas 'El Pisico', en Monzón, donde ha destacado el valor de este tipo de recursos, que "permiten anticiparse a situaciones de mayor dependencia, ofreciendo acompañamiento y atención personalizada".

Se trata de un recurso intermedio que da respuesta a personas que no pueden continuar viviendo solas en su domicilio habitual, pero que tampoco requieren todavía una atención residencial permanente.

Asimismo, Susín ha subrayado este martes que 'El Pisico' es "un servicio de residencia permanente para personas mayores, que valiéndose por sí mismas para actividades de la vida diaria, no puedan o quieran permanecer en su domicilio por diferentes circunstancias".

El centro, gestionado por Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón, cuenta actualmente con 18 plazas y acoge a 13 personas mayores. Tras su traslado a Monzón en 2021 --comenzó su andadura en Binéfar--, y la reciente ampliación de las instalaciones, el recurso ha evolucionado desde vivienda tutelada a centro residencial para personas mayores válidas, adaptándose al nuevo perfil de usuarios y a una demanda creciente.

Carmen Susín ha hecho referencia a la colaboración con entidades del Tercer Sector, señalando que "la coordinación entre administraciones públicas y organizaciones sociales es clave para dar respuestas ágiles y humanas a realidades complejas como el envejecimiento o la soledad no deseada".

ARAGÓN APUESTA POR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

Del mismo modo, ha recordado que el Gobierno de Aragón está reforzando su apuesta por el envejecimiento activo y saludable a través de distintas líneas de actuación, como el impulso de recursos intermedios, el apoyo a la permanencia en el entorno habitual, el fomento de la autonomía personal y la ampliación de programas de prevención de la dependencia y de participación social de las personas mayores.

"Queremos que las personas mayores puedan decidir cómo y dónde vivir el mayor tiempo posible y con apoyos adecuados", ha afirmado Susín, quien ha incidido en que Aragón "avanza hacia un modelo de cuidados centrado en la persona, más flexible, más cercano y más respetuoso con los proyectos de vida".

La visita a 'El Pisico' ha finalizado con un recorrido por las instalaciones y un encuentro con responsables del centro y personas usuarias, a quienes la consejera autonómica ha trasladado el compromiso del Departamento de Bienestar Social y Familia con este tipo de recursos, esenciales para el bienestar de las personas mayores en el territorio.