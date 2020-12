Susín (PP): "Lambán demuestra, una vez más que ni le interesa el diálogo ni el acuerdo"

PSOE, Podenos, CHA y PAR sólo han admitido dos de las 256 enmiendas presentadas por el Partido Popular a los Presupuestos

ZARAGOZA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda del Grupo Popular en las Cortes, Carmen Susín, ha manifestado que "Lambán vive de la hipocresía política, Nunca ha tenido ni interés en el diálogo ni mucho menos en el acuerdo, pese a los continuos ofrecimientos que desde el Partido Popular le hemos realizado", tras la aprobación de dos enmiendas de este grupo de las 256 presentadas a los Presupuestos de 2021 .

Para el PP, "ese es el resumen de la voluntad negociadora que el Gobierno de Javier Lambán ha demostrado en la tramitación de la ley de Presupuestos para 2021, una tramitación que una vez más ha puesto de manifiesto la realidad, la verdadera cara de este Gobierno, que aplica el rodillo a todo aquel que piensa de manera diferente".

Susín ha resaltado que "despotismo e hipocresía son palabras fuertes, pero definen el estilo del Gobierno de Javier Lambán", añadiendo que "han aplicado un rodillo, pero no sólo con el PP, lo hacen con todos aquellos que no comparten sus formas de gobernar".

La parlamentaria ha considerado que "este modelo de gestión no ayuda ni autónomos, ni pymes, ni a los hosteleros ni al sector turístico, ni al sector de la nieve por poner sólo unos ejemplos".

Por todo ello, Carmen Susín ha afirmado que el PP "no se siente vinculado con un presupuesto que va a ser perjudicial para Aragón, porque que el presupuesto esté aprobado no le otorga la característica de ser bueno y este no lo es". En este sentido, se ha mostrado muy crítica con las cuentas para 2021, que "nos llevarán hasta los 10.000 millones de euros de deuda viva, una cifra que "hipotecará a las generaciones futuras y lo hará de la manera más dura posible, ya que no van a salvar a la generación presente".

La portavoz popular de Hacienda ha apostillado que estos presupuestos "no solucionan la crisis social y económica actual y tendrán consecuencias muy negativas en un futuro cercano".

DEJAN FUERA CUESTIONES ESENCIALES PARA LA RECUPERACIÓN

Tras la ponencia del proyecto de Ley de Presupuestos celebrada este lunes en las Cortes de Aragón, sólo dos enmiendas del PP han salido adelante.

La primera al articulado de la Ley para establecer un complemento para asistencia sanitaria, en concreto para la atención continuada, pero el Gobierno ha añadido "si la disponibilidad presupuestaria lo permite", lo cual "hace dudar de su cumplimiento, teniendo en cuenta que el Capítulo 1, nóminas, se queda corto todos los años". La segunda y última, para realizar un estudio sobre la brecha de género, el PP había propuesto 20.000 euros, pero el Gobierno lo ha reducido a 15.000, han expuesto desde el PP.

Por el contrario, PSOE, Podemos, CHA y PAR se han opuesto a propuestas "esenciales", en opinión del grupo popular, como el aumento de 3 millones al Fondo de Cooperación Municipal; una nueva partida de 1,2 millones para limpieza y desinfección de colegios de Infantil y Primaria; el aumento de 1,75 millones para programa de compra y rehabilitación de vivienda en pequeños municipios; el incremento de 1,3 millones para comarcas, que hubiera compensado el recorte de este año, algo a lo que se había comprometido el

Gobierno y que una vez más no ha cumplido.

Tampoco han aceptado, han agregado desde el PP, una nueva partida de 1,8 millones para ayudas de emergencia del Ayuntamiento de Zaragoza; ni el incremento de 7 millones para compensaciones al personal sanitario general, a pesar del compromiso de la consejera; ni la puesta en marcha de una nueva partida dotada con 3 millones para compensaciones personal sanitario adscrito a centros educativos ni al aumento de 3 millones para la convocatoria de proyectos de I+D en líneas estratégicas diseñadas por el Departamento de Ciencia y Universidad.