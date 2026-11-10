Susín realza el presupuesto de Educación, de 1.897,6 millones de euros: "No cabe hablar de recorte alguno"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha presentado este martes, en Comisión de las Cortes, el proyecto de presupuestos de su Departamento para 2027, que se eleva a 1.897,6 millones de euros: "No cabe hablar de recorte alguno, con Azcón se ha reforzado el sistema educativo".

Carmen Susín se ha mostrado convencida de que "estas cuentas son históricas porque asientan la senda que permitirá que se produzca un cambio de paradigma", pasando del "mantenimiento" de la Educación a "una transformación estructural".

"Los docentes están mejor pagados mal que le pese a la oposición", ha continuado Susín, para quien "ha habido más recursos y mejor gestionados por un Gobierno de derechas", lo que supone "la mejor defensa de lo público: Recursos y gestión, política; ni pancartas ni banderas".

Ha hecho notar que el Gobierno PP-Vox "destinará tres de cada cuatro euros a servicios públicos" y Educación contará con 361 millones de euros más respecto al presupuesto de 2024.

La educación no universitaria estará dotada con 1.574 millones de euros, con partidas para nóminas, infraestructuras y programas de becas. La enseñanza universitaria tendrá un presupuesto de 275 millones, el 14 por ciento del presupuesto, que incluyen el programa global de Unizar, las infraestructuras y la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria. En Ciencia e Investigación el presupuesto suma un total de 47 millones de euros, que se destinarán entre otras partidas al programa de investigación, que recoge las ayudas a la investigación, la fundación ARAID y el programa de investigación del CITA.

"Los presupuestos pretenden consolidar un plan de choque para infraestructuras, la dignificación de la labor docente, la igualdad de oportunidades, un modelo estable de financiación de Unizar y el despliegue definitivo de la I+D+i", ha resumido Susín.

EXCELENCIA

La titular de Educación ha enfatizado que "un sistema educativo de excelencia solo es posible si los docentes están reconocidos", de ahí la partida de 1.417 millones para nóminas, retribuciones y gastos de personal docente y no docente no universitario, ha señalado, apuntando que en septiembre se pagaron 20.500 nóminas.

"Durante años estuvieron a la cola de las retribuciones y estos presupuestos cumplen ya al cien por cien con el incremento salarial del 7,75 por ciento", ha indicado, apuntando que el maestro en 2027 cobrará casi 41.000 euros, un 18,5 por ciento más que en 2023, y en Secundaria serán 46.000 euros, un 17,8 por ciento más.

Además, se culmina la implantación de la jornada lectiva de 23 horas en Infantil y Primaria y se añade el complemento de tutoría: "Son acuerdos laborales cumplidos". "Pagamos a tiempo y dotamos a los centros de los recursos humanos necesarios para garantizar una atención de calidad".

En cuanto a las infraestructuras educativas y actuaciones de confort climático, "la red no esta adaptada para afrontar olas de calor de 40 grados, al tener algunas infraestructuras centenarias", lo que requiere una planificación "rigurosa" que en estos presupuestos "es ya una realidad", con la implementación del Programa Aulas que Respiran, que "ha venido para quedarse".

Asimismo, se invertirán 45,5 millones para levantar edificios nuevos, ampliar otros y reformar centros. En Huesca habrá una partida de 4,5 millones para el segundo IES de Monzón, con una inversión total, plurianual, de 15 millones de euros, "una infraestructura muy demandada". También se destinan 2.250.000 euros a infraestructuras como la ampliacion del IES 'Sierra de Guara' o el nuevo centro de Caneto, y se rehabilitará el CEIP 'Alto Aragón' de Barbastro.

En la provincia de Teruel se acometerá la segunda fase del CEIP 'Ensanche', de la capital y se construirá un hangar de mantenimiento para alumnos de FP en el aeropuerto.

En Zaragoza se dotará una partida de 3,8 millones para ampliar el CEIP 'Espartidero' de Santa Isabel, 3 para ampliar la Secundaria del CEIP 'Valdespartera 3', otra de 2,1 millones para reformar el IES 'Conde Aranda' de Alagón, una más de 1,4 millones para ampliar el Centro de Educación Especial 'Segeda' de Calatayud.

Otras actuaciones son la ampliación del IES 'María Moliner', para el CEIP de Villamayor de Gállego, la ampliación del IES de La Muela y del IES de Épila.

Carmen Susín ha sido tajante: "No invertimos a ciegas". Ha avanzado que el año próximo se confeccionará un inventario técnico de patrimonio educativo para "priorizar las intervenciones".

Dentro del plan de climatización, se mejorarán las cubiertas del IES 'Pirámide' de Huesca, el CPI de FP 'Montearagón' y el CRA de Santa Eulalia (Teruel), modernizándose también el sistema de climatización del CPI 'Los Enlaces'.

"Esta apuesta educativa no se olvida del territorio", ha aclarado la consejera, indicando que el Departamento desconcentrará el crédito presupuestario en los servicios provinciales para suprimir barreras arquitectónicas y ascensores. El objetivo es "garantizar que cualquier alumno del medio rural estudie en las mismas condiciones de calidad y confort que lo hace un alumno de las tres capitales provinciales".

Otras partidas atañen a la igualdad de oportunidades, con 39 millones de euros para comedores escolares, gratis para el alumnado más vulnerable, también para el programa de cocinas 'in situ', "que el PSOE eliminó de la mayoría de los centros", y 26,5 millones para transporte escolar.

La educación superior incorpora "un hito" en 2027, con el nuevo modelo global de financiación de la Universidad de Zaragoza para dar "certidumbre financiera" a Unizar y "seguir consiguiendo los objetivos estratégicos". Se destinarán 17,5 millones de euros a investigación e infraestructuras, con una partida de 3 millones para mantener y reformar instalaciones, como la facultad de Medicina. Se incrementará un 32% la financiación de los institutos de investigación y se garantizará la cobertura de complementos retributivos por méritos de docentes e investigadores.

Carmen Susín ha hecho notar que "invertir en ciencia es apostar por el crecimiento, la competitividad y la retención del talento joven". El área de Ciencia e Investigación contará con una dotación de 246,7 millones de euros, un incremento de 30 millones respecto a 2024. La dotación del CITA aumentará un 22% y se reforzará la Fundación ARAID, al tiempo que se incorporará la dotación del Centro de Física del Cosmos y del Laboratorio de Canfranc (Huesca).

COSTE DE LA VIDA

En el turno del PP, la diputada Silvia Casas ha preguntado "de qué" da lecciones la izquierda, recordando que el Gobierno de España lleva cuatro años sin presentar los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos "vienen a subsanar la infradotación" de la anterior legislatura, ha añadido.

Desde el PSOE, el parlamentario Jorge Pastor ha reconocido el incremento global del presupuesto, puntualizando que hay "anuncios grandilocuentes que no se corresponden con la realidad" y le ha pedido "rigor", haciendo hincapié en que el coste de la vida ha subido, de ahí que el aumento del presupuesto "no sea como ha dicho la consejera".

En el turno de Vox, la parlamentaria Lorena García ha destacado que la mayor parte del presupuesto se destina a los docentes, "que hacen posible cada día la educación en Aragón: Si queremos la excelencia necesitamos a unos docentes bien cuidados".

En representación de CHA, la diputada Isabel Lasobras ha afirmado que la realidad de la comunidad educativa "es muy diferente" del relato de la consejera, observando que la docentes, alumnos y familias se han movilizado y secundado las huelgas.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha señalado que "lo justo y necesario, ninguna maravilla" la subida de salarios a los docentes. El presupuesto "casi absorbe el impacto" de la subida de precios. Ha rechazado la concertación del bachillerato