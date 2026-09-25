Susín reivindica el valor de la ciencia durante la inauguración de la Noche Europea de los Investigadores

En la carpa de la plaza del Pilar se han instalado 54 mesas informativas. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha participado este viernes en Zaragoza en la inauguración de la Noche Europea de los Investigadores 2026, que se celebra bajo el lema 'Ciencia en Aragón: Imagina el mañana'.

El acto, celebrado en la plaza del Pilar, ha contado también con la participación de la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; la delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón, María Jesús Lázaro; la vicerrectora de Ciencia e Investigación de la Universidad de Zaragoza, Pilar Pina, y la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Aragón, junto con la Universidad de Zaragoza y el CSIC, tiene como objetivo acercar la ciencia a los ciudadanos, visibilizar el trabajo de los investigadores y despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.

La celebración se desarrolla de forma simultánea en cerca de 400 ciudades europeas. Durante la inauguración, Carmen Susín ha destacado la importancia de que la investigación y el conocimiento salgan de los laboratorios y centros de investigación para acercarse a la sociedad.

"La ciencia forma parte de nuestro presente y es una herramienta imprescindible para construir el Aragón del futuro. Por eso es tan importante que los ciudadanos, especialmente los más pequeños, conozcan el trabajo de nuestros investigadores y descubran que la ciencia es una vocación y una oportunidad para desarrollar su proyecto de vida", ha señalado.

La consejera ha subrayado asimismo el compromiso del Gobierno de Aragón con el impulso de la investigación y la divulgación científica, así como la necesidad de reforzar la colaboración entre las instituciones y el conjunto del ecosistema aragonés de I+D+i.

"Tenemos talento, tenemos centros de investigación y tenemos proyectos que están contribuyendo a avanzar en ámbitos fundamentales en la sociedad. Esta Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras nos permite mostrar ese potencial y acercarlo a las familias, a los estudiantes y a todos los ciudadanos", ha añadido.

PONER ROSTRO A LA CIENCIA

Por su parte, la directora general de Ciencia e Investigación, Pilar Gayán, ha destacado que esta iniciativa "nos permite poner rostro a la ciencia que se hace en Aragón y mostrar a quienes se acercan hata aquí la diversidad y el alcance de nuestra investigación".

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha destacado la participación decidida del campus público aragonés en este evento, tras conseguir ininterrumpidamente financiación europea.

"Es un orgullo para nuestra institución universitaria poder acercar los ciudadanos el conocimiento y el trabajo científico que se realiza a diario en nuestros centros laboratorios, despachos y centros de Zaragoza, Huesca y Teruel, y que lo haga directamente nuestro personal científico mediante formatos y actividades divulgativas, creativas e innovadoras".

En este sentido, la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Pilar Pina, considera que la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras "es una oportunidad extraordinaria para conocer de primera mano a quienes investigan, descubriendo cómo la investigación contribuye a afrontar los retos de nuestro tiempo y sienta que la ciencia es algo cercano, que nos interpela y nos implica a todos".

La delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, María Jesús Lázaro, ha agradecido "la participación de investigadores y técnicos en las actividades del CSIC, fundamentales para romper las barreras de los laboratorios y que los ciudadanos descubran una ciencia conectada con sus necesidades frente a los grandes retos presentes y futuros".

CARPA CIENTÍFICA

La plaza del Pilar acoge la actividad principal de esta edición, con una carpa de 750 metros cuadrados en la que se han instalado 54 mesas informativas y de experimentación, con la participación de 33 entidades y centros de investigación.

En este espacio, el público puede conocer de forma práctica y participativa el trabajo que se desarrolla en Aragón en ámbitos como la tecnología, la energía y el espacio, la salud, las ciencias agroambientales y las humanidades y ciencias sociales.

La programación reúne más de 80 actividades interactivas y gratuitas para todas las edades, con talleres, experimentos, demostraciones y propuestas de divulgación que permiten descubrir la ciencia desde diferentes perspectivas. Entre las experiencias previstas se encuentran actividades relacionadas con la inteligencia artificial, la robótica, los materiales, la salud, la astronomía, la biodiversidad, la alimentación, el patrimonio y la investigación histórica.

El programa incorpora también el Córner Científico, un espacio dedicado a charlas de investigadores de excelencia de la Fundación ARAID.

Durante la noche de este viernes se abordarán cuestiones relacionadas con las nuevas terapias antimicrobianas, los nuevos combustibles y la arqueología digital, mientras que este sábado se ofrecerán charlas sobre la investigación contra el cáncer en el laboratorio.

La programación se completa con los monólogos científicos de RISArchers, música en directo de David Angulo, la exposición 'Explorando la frontera del conocimiento' y la colección 'Cracks de la ciencia', dedicada a divulgar la trayectoria de científicos aragoneses.

Además, entre las propuestas dirigidas a los más pequeños y a las familias se encuentra la actividad '¡Trae tus dientes de leche al Ratoncito Pérez y llévate un diploma y regalos!'. A cambio de las piezas dentales, los participantes recibirán un obsequio.

La carpa de la plaza del Pilar permanecerá abierta este viernes de 17.00 a 20.30 y de 22.00 a 00.30 horas, con un refuerzo del horario nocturno, y el sábado de 10.00 a 14.00 horas.

HUESCA Y TERUEL

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras extiende su programación a las ciudades de Huesca y Teruel, donde durante la tarde del viernes también se desarrollan actividades divulgativas y experimentales dirigidas a todos los públicos.

Así, en Huesca, la plaza de Navarra acoge los stands de investigación, además de paseos científicos dedicados al río Isuela, el comercio de la ciudad y la denominada piedra de Huesca. La jornada se completa con monólogos científicos de RISArchers en el bar Bendita Ruina.

En Teruel, las actividades experimentales se desarrollan en los Porches de la plaza del Torico, con propuestas relacionadas con la investigación científica y el patrimonio. La programación incluye también paseos científicos por la ciudad, un recorrido literario, una actividad sobre el yacimiento de Cuesta de la Bajada y una aproximación a la historia medieval de Teruel desde el Museo de Arte Sacro.

El cierre lo pondrán los monólogos científicos en el hall del hotel la Marquesa a las 20.30 horas. Asimismo, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) organiza una observación astronómica abierta a todos los públicos en el mirador astronómico del Parque de Santa Emerenciana, donde los asistentes pueden conocer nebulosas, cúmulos, estrellas y la Luna con la ayuda de investigadores del centro.

La Fundación Conjunto Paleontológico de Dinópolis participa también en la jornada turolense con la presentación de sus últimos hallazgos e investigaciones sobre fósiles, además de materiales divulgativos y réplicas para todos los públicos.