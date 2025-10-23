Susín respeta las movilizaciones de los trabajadores de los centros de menores pero se remite al convenio estatal

Archivo - La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en imagen de archivo. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

HUESCA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha trasladado el respeto del Gobierno de Aragón ante las movilizaciones de los trabajadores de los centros de menores, que, convocados por la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección, desarrollan este jueves una jornada de huelga para reclamar la mejora de sus condiciones laborales, pero ha insistido en que el Ejecutivo no interferirá en las relación entre los trabajadores y las empresas gestoras.

"Respetamos absolutamente todas sus reivindicaciones, pero entendemos que hay un convenio estatal. También entendemos que reivindiquen un convenio autonómico, puesto que eso da fuerza a los sindicatos para negociar, pero se está respetando los contratos el convenio estatal", ha expuesto Susín, quien ha recordado que fue ella misma la que trasladó a los representantes sindicales del sector que el Gobierno de Aragón no contempla la creación de una mesa tripartita para negociar las mejoras.

La consejera ha hecho estas declaraciones este jueves durante el acto de inauguración de cuatro viviendas de la Fundación Valentia en el centro Manuel Artero de Huesca. Allí ha aprovechado la ocasión para destacar las mejoras que introduce el nuevo contrato del centro de menores de Juslibol (Zaragoza),

El documento, aprobado la semana pasada en el Consejo de Gobierno, supone un incremento de más de un 12% en el precio del contrato, asume la subida salarial de los trabajadores y, además, asume otra demanda de la entidad que tradicionalmente ha gestionado Juslibol, como es que sea la administración quien se haga cargo de los costes de la luz y el agua. "Todas esas cuestiones que ciertamente hacían inviable el contrato que aprobó el Gobierno anterior", ha apuntado Susín.

"Nos comprometimos a mejorarlo, así lo hemos hecho, se incrementa en más de 2 millones de euros el contrato, recoge, como les decía, esa subida salarial y además asume el gobierno de Aragón el coste de los combustibles y de los suministros", ha resaltado.