Suspendida la hoguera de este viernes en el Picarral (Zaragoza) y corren riesgo las de los próximos días

Archivo - Hogueras de San Juan - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado de que la hoguera de San Juan prevista para este viernes, 19 de junio, en el barrio del Picarral ha quedado suspendida, y ha advertido y comunicado a las asociaciones vecinales de que es "muy probable" que tampoco puedan celebrarse las previstas durante el fin de semana y la próxima semana.

El Consistorio zaragozano ha tomado esta decisión tras la activación de la alerta de peligro de incendios forestales por parte del dispositivo autonómico Infoar.

En cualquier caso, la decisión sobre cada una de las hogueras se comunicará conforme se acerque la fecha, en función de la evolución del tiempo.