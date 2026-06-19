Suspendidas en Zaragoza todas las hogueras de San Juan hasta el martes por la alerta roja de riesgo de incendios

Archivo - Hogueras de San Juan - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha suspendido todas las hogueras de San Juan previstas en la ciudad, hasta este martes, 23 de junio, por la alerta roja de riesgo de incendios emitida por Infoar.

Este jueves se decidió suspender la hoguera del Picarral programada para este viernes 19 de junio, y este mismo día se ha acordado suspender todas previstas hasta el día 23 de junio incluido, coincidiendo además con el periodo en el que estará activado el Plan Municipal de Emergencias por ola de calor.

De este modo, se ha suspendido la de este viernes en el Picarral; las dos previstas este sábado en los distritos de Oliver y Actur; y las diez hogueras programadas para este martes 23 de junio.

Estas diez hogueras suspendidas son las de Las Fuentes, Tío Jorge, Delicias, San Gregorio, La Almozara, Parque Venecia, San Juan de Mozarrifar, Universidad, Rosales del Canal y Valdefierro.

En cuanto a las hogueras previstas para los días sucesivos al 23, se estudiará la situación más adelante, conforme a la evolución de las alertas por altas temperaturas.