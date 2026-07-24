Tako agota las entradas para su concierto este sábado en el Monasterio de Veruela por su 40 aniversario

Grupo ejeano Tako. - DPZ

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock ejeana Tako ofrecerá este sábado, 25 de julio, a las 19.30 horas, un recital acústico en la iglesia del Monasterio de Veruela, enmarcado en su gira del 40º aniversario, cuyas entradas están agotadas.

Esta actuación será el plato fuerte del programa Veruela Estival de la Diputación de Zaragoza, un ciclo cultural y de ocio con propuestas gratuitas para toda la familia.

Tako es un grupo fundado en Ejea de los Caballeros en 1984. Su estilo se basa en un rock sencillo, nutrido de letras de gran contenido poético y social que se acercan al rock urbano.

Desde ese año se han mantenido en activo de manera ininterrumpida y han lanzado 20 trabajos al mercado girando por el territorio nacional e internacional con más de 800 conciertos y varias giras por Sudamérica y una legión de seguidores fieles lo sitúan como uno de los mayores exponentes del rock español tanto por su calidad como por su longevidad y capacidad creativa siempre innovadora sin repetirse en clichés clásicos renovándose en cada trabajo.

Son 40 años de carrera y el momento de echar la mirada atrás con la presentación del nuevo trabajo de la banda 'XL', un directo desde la Plaza del Pilar que vio la luz el pasado mes de octubre.

Tako presenta una gira en la que el público volverá a escuchar esas canciones que los han acompañado en este periplo, pero que contarán con un nuevo show arropado por un espectacular sistema de sonido que dará la oportunidad de sentir, vibrar y respirar el rock con una propuesta totalmente renovada nunca mostrada en un espectáculo de rock hasta la fecha.

PROGRAMA VERUELA ESTIVAL

El programa Veruela Estival arrancó en el mes de junio con el III Encuentro de Coros de la Provincia, danza y circo con 'Veruela se mueve', ciclo de teatro infantil 'Veruela en familia' y la Muestra de Dances y Tradiciones del Moncayo.

Durante este mes de julio se han llevado a cabo visitas teatralizadas, la actuación del coro y orquesta del Reino Unido James Allen's Girls' School y la visita guiada 'Veruela, donde las piedras hablan'. Y en el mes de septiembre, habrá recorridos sonoros y visitas teatralizadas.