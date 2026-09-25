Exposición 'Cobalto y cobre' del Taller Escuela de Cerámica de Muel, de la DPZ. - DPZ.

MUEL (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS) El Taller Escuela de Cerámica de Muel acoge desde este viernes la exposición 'Cobalto y Cobre', una muestra itinerante organizada por Asociación Nacional de Profesionales de Cerámica (ANPEC) que rinde homenaje a dos de los principales pigmentos óxidos colorantes de la cerámica mundial: el óxido de cobalto y el óxido de cobre. En el acto de inauguración ha participado la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro.

La exposición, que puede visitarse hasta el 9 de enero de 2027, nació con el objetivo de poner en valor las enormes posibilidades que ofrecen estos dos pigmentos y mostrar, a través de diferentes piezas y propuestas cerámicas, sus comportamientos y resultados.

Aunque ambos son utilizados como colorantes en cerámica, presentan características muy diferentes y permiten obtener una amplia variedad de efectos, tonalidades y acabados. La muestra está organizada por ANPEC, entidad vinculada al ámbito profesional de la cerámica que desarrolla una importante labor de promoción, difusión e intercambio en torno a este sector.

A través de iniciativas como esta exposición itinerante, ANPEC contribuye a acercar la creación cerámica a diferentes públicos y espacios, poniendo el foco tanto en la dimensión artística como en el conocimiento técnico de los materiales y procesos que intervienen en la elaboración de una pieza.

En este sentido, 'Cobalto y Cobre' ofrece una mirada a la cerámica desde el propio material, mostrando cómo dos óxidos con comportamientos tan diferentes pueden convertirse en herramientas fundamentales para la expresión artística de los ceramistas.

La llegada de esta exposición al Taller Escuela de Cerámica de Muel refuerza además la vocación de este espacio como lugar de encuentro, creación y divulgación de la cerámica. La muestra se suma así a la programación del centro, contribuyendo a acercar al público nuevas propuestas y a poner en valor la tradición cerámica de Muel y su conexión con la creación contemporánea.