El Taller Escuela Cerámica de Muel de la DPZ celebra una jornada de puertas abiertas este fin de semana

Archivo - Taller Escuela de Cerámica de Muel. - ARANZAZU NAVARRO - Archivo

MUEL (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

El Taller Escuela Cerámica de Muel de la Diputación de Zaragoza ha organizado una jornada de puertas abiertas para este fin de semana. A lo largo de los dos días se han programado diferentes actividades con las que dar a conocer el mundo del barro a niños y a adultos.

Las plazas son limitadas y los interesados en participar pueden inscribirse y efectuar el pago en la web 'escuelaceramicademuel.es'. Las actividades se han organizado por grupos, estableciendo una duración de dos horas para cada uno durante las que disfrutarán de diferentes talleres.

Está previsto que a lo largo del fin de semana alrededor de 480 personas visiten el Taller Escuela Cerámica de Muel. Así, las actividades incluyen una visita guiada en la que se explicará la historia de la cerámica tradicional de Muel, el proceso de elaboración y funcionamiento actual de la escuela.

Además, tendrá lugar un taller de torno en el que los participantes realizan sus propias piezas con la ayuda de los alfareros. También se ha organizado un taller de modelado que incluye la elaboración de una figura relacionada con la celebración o época del año en la que se desarrolla cada jornada.

NOVEDAD

Como novedad este año se celebrará un taller de decoración en el que los participantes pintarán una pieza siguiendo las técnicas de la decoración tradicional de Muel, con la orientación de sus decoradoras. La pieza será posteriormente cocida y podrán recogerla en la tienda del Coso.

La directora del Taller Escuela de Cerámica de Muel, María Giménez, ha destacado que estas jornadas "son una oportunidad muy especial para mostrar de primera mano el trabajo que realizamos durante todo el año" y ha añadido que "queremos que quienes nos visiten puedan conocer nuestros espacios, descubrir cómo se trabaja la cerámica y acercarse a un oficio que forma parte de la identidad y de la tradición de Muel".

Pero, sobre todo, ha asegurado, estas jornadas "nos permiten abrir las puertas a nuevos públicos y despertar el interés por la cerámica entre personas de todas las edades. Es importante que la ciudadanía conozca que detrás de cada pieza hay aprendizaje, creatividad, técnica y muchas horas de trabajo. Por eso queremos que el taller sea un espacio vivo, abierto y accesible, donde tradición y creación contemporánea puedan encontrarse".