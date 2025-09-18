Tarazona celebra, del 20 al 30 de septiembre, la Semana Europea del Deporte con 30 actividades gratuitas

TARAZONA (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Tarazona se suma, del 20 al 30 de septiembre, a la Semana Europea del Deporte, con la programación de una treintena de actividades gratuitas para todos los públicos.

La Semana Europea del Deporte es una iniciativa de la Comisión Europea que busca combatir el sedentarismo y promover hábitos de vida saludables. Se celebra de forma simultánea en todos los países miembros de la UE y en otros, alcanzando hasta 40 estados en la última edición, ha informado el Ayuntamiento de Tarazona.

El objetivo de las actividades organizadas por el Consistorio turiasonense es implicar a toda la población, trasladar el mensaje de los beneficios de la actividad física y sacar el deporte de las instalaciones municipales para llevarlo también a las calles de la ciudad.

El concejal de Deportes, Pablo Escribano, ha destacado que, este año, el número de actividades es "muy superior" al de ediciones anteriores y que estas están pensadas para todos los públicos: desde los más pequeños hasta los mayores, pasando por las personas con discapacidad e, incluso, deportistas de máximo nivel.

Entre ellas, sobresalen la 'masterclass' de pádel a cargo de Majo Sánchez Alayeto, una de las célebres "gemelas atómicas", así como el Foro Libera, organizado por la Asociación del Deporte Español (ADESP), que busca sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. En este marco, se nombrará como embajadora de Tarazona y su comarca a la triatleta Yolanda Magallón.

RESTO DE LA PROGRAMACIÓN

La programación incluye disciplinas como hípica, patinaje, rugby, judo, zumba, kárate o actividades adaptadas para personas con discapacidad, además de sesiones de iniciación a distintos deportes que se practican en la ciudad.

El sábado, 20 de septiembre, de 12.00 a 14.00 horas, en el paseo Constitución, se dará inicio a las actividades con una nueva edición de las jornadas de deporte inclusivo, organizadas junto a Atades, la Asociación Pierres y el Centro Ocupacional Moncayo, con la colaboración de Arcadia, que elaborará a mano las medallas para los participantes.

"Queremos que las personas con diversidad funcional se sientan arropadas y vean que pueden hacer deporte igual que cualquier otra persona", ha explicado Escribano.

Por su parte, Pedro Luis Fraca, presidente de PIERRES, ha subrayado que esta cita es "una manera de visibilizar el acceso al deporte y promover una vida saludable".

Como novedad este año, Tarazona acogerá el XIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña (SEMAN), que se celebrará del 26 al 28 de septiembre, que reunirá a los principales especialistas de esta disciplina en España, con actividades para los inscritos y también abiertas al público, como la mesa redonda 'Accidentes, rescate y asistencia', y la conferencia 'Accidentes en alta montaña. Dhaulagiri', que tendrá lugar el sábado por la tarde en el Teatro Bellas Artes.