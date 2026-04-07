Tarazona consolida su atractivo como destino turístico en Semana Santa

El perfil del visitante ha sido mayoritariamente nacional. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La Oficina de Turismo de Tarazona ha registrado un total de 1.714 personas atendidas durante la Semana Santa de 2026, lo que supone un incremento de un 1,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra confirma la consolidación de esta ciudad como destino turístico de referencia en fechas señaladas, reforzando el atractivo de la ciudad y su entorno.

El perfil del visitante ha sido mayoritariamente nacional, destacando Aragón (21,82%), Madrid (18,03%), Cataluña (14,53%), Navarra (12,43%) y Comunidad Valenciana (9,28%), seguidos del País Vasco (9,22%), Castilla y León (3,33%), La Rioja (2,63%), Cantabria (1,63 %) y Andalucía (1,55 %).

Por su parte, el turismo internacional ha representado el 1,55% del total, con visitantes procedentes principalmente de Francia, Italia y Alemania. Entre las principales motivaciones del viaje destaca el interés por conocer el patrimonio histórico-artístico de Tarazona, así como los atractivos de las localidades de la comarca y su entorno natural.

La visita a monumentos continúa siendo una de las demandas más relevantes, con especial protagonismo de la Catedral de Santa María de la Huerta y el conjunto mudéjar turiasonense. Asimismo, la Semana Santa de Tarazona, con sus procesiones y manifestaciones culturales y artísticas, se mantiene como uno de los principales reclamos turísticos.

También han despertado gran interés el Parque Natural del Moncayo, sus rutas y centros de interpretación, así como el Monasterio de Veruela, la Vía Verde del Tarazonica y el encanto de los distintos municipios de la comarca.

La oferta gastronómica de la ciudad ha sido otro de los aspectos más demandados por los visitantes, tanto en lo referente a restauración como a las zonas de tapeo.

En cuanto a la ocupación hotelera, los establecimientos de Tarazona han alcanzado durante los días centrales de la Semana Santa niveles muy elevados de pernoctación, con varios alojamientos cercanos al cien por cien de ocupación.