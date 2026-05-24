Tarazona se vuelca con la I Andada por el 182 aniversario de la Guardia Civil y a beneficio de la AECC

1089894.1.260.149.20260524184751 Participantes en Tarazona en la I Andada de la Guardia Civil por el 182 aniversario de lnstituto Armado. - GUARDIA CIVIL

TARAZONA (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha celebrado en la mañana de este domingo la I Andada Conmemorativa en la localidad de Tarazona (Zaragoza), una actividad organizada con motivo del 182 aniversario de la fundación del Cuerpo, en una jornada marcada por la participación ciudadana, el ambiente familiar y el reconocimiento a la labor que desempeñan los agentes al servicio de la sociedad que ha tenido como objetivo primordial recaudar fondos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

La andada, que ha tenido como lugar de salida el Parque de Pradiel de la localidad zaragozana, ha permitido a los participantes disfrutar de una mañana deportiva y de convivencia en un entorno privilegiado que ha servido como espacio de encuentro entre la ciudadanía y los agentes de la Guardia Civil fuera del ámbito habitual de servicio.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa ha sido su carácter solidario, ya que los beneficiosos recaudados irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer, colaborando así con una importante labor de apoyo e investigación que desarrolla esta entidad y demostrando una vez más el carácter benemérito de esta Institución.

La Guardia Civil agradece especialmente la implicación de todos los participantes, así como la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona, asociaciones, voluntarios y entidades que han hecho posible la realización de esta primera edición.

Con este tipo de actividades, la Institución continúa reforzando sus vínculos con la sociedad, celebrando sus 182 años de historia desde la cercanía, el compromiso y el servicio a los ciudadanos.