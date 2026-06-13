Tauste celebra su I Feria de Salud para promover hábitos de vida saludables de forma participativa y divertida

Unas 400 personas disfrutan de actividades para todas las edades

TAUSTE (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La localidad de Tauste ha acogido este viernes, 12 de junio, por la tarde, la I edición de la Feria de Salud, a la que han asistido unas 400 personas y que ha tenido como objetivo promover hábitos de vida saludables de una forma participativa, educativa y divertida.

Así lo ha explicado la médico de Familia, Laura Cardona, una de las impulsoras de esta iniciativa, junto con la enfermera Marta Aznárez, especializada en enfermería comunitaria, ambas profesionales del centro de salud de Tauste. También han participado las matronas y seis enfermeras internas residentes de Familia del sector sanitario Zaragoza III. Hasta la feria, se ha acercado la gerente única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz.

Laura Cardona ha subrayado que han querido dar la oportunidad a los taustanos de aprender a cuidar su propia salud a través de actividades imaginativas y diferentes, adaptadas a todas las edades.

Como ejemplo, Cardona ha indicado que en un estand ella ha colocado diferentes productos de limpieza o bricolaje, como amoniaco y acetona, que están presentes también en el humo del tabaco. "Es una forma práctica de visualizar el efecto nocivo de su consumo", ha comentado esta profesional.

Esta I Feria de la Salud ha servido también para dar a conocer todos los recursos que existen en la localidad, tanto para menores, como para adultos, para llevar una vida saludable, tanto física, como emocionalmente.

UNA TARDE DIFERENTE

Una tarde diferenteEl evento se ha celebrado en el Pabellón Casa de Cultura de Tauste, en horario de 16.30 a 20.30 horas, con entrada gratuita, bajo el lema 'Una tarde diferente, divertida e interactiva'.

En diferentes espacios, se han desarrollado casetas informativas y talleres prácticos en los que los asistentes han podido adquirir conocimientos clave para mejorar su bienestar.

La feria ha incluido la entrega de un 'Pasaporte de Salud', que ha permitido a los asistentes conseguir sellos al visitar los diferentes espacios y participar en el sorteo de un premio final.

Entre las actividades programadas, ha habido práctica de reanimación cardiopulmonar básica con maniquíes para aprender a salvar vidas, cocina saludable con demostraciones y degustaciones, información sobre los efectos del tabaco y vapeo, un taller para interpretar etiquetas alimentarias y fomentar un consumo responsable y alimentación equilibrada con el método del plato de Harvard.

También ha habido consejos para una protección solar segura, recursos frente a la soledad no deseada, información sobre cómo cuidar los pies mediante hidratación y prevención, actividades físicas adaptadas a todas las edades, gestión emocional y bienestar mental, la importancia del suelo pélvico, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la estimulación cognitiva y envejecimiento saludable y el uso de aplicaciones y herramientas digitales para el cuidado de la salud.

Además, ha habido un concurso de dibujo infantil, dividido en dos categorías (0-5 años y 6-12 años), con premios por categoría y una merienda saludable para los participantes.

Para desarrollar todas estas actividades, se ha contado con la colaboración de profesionales sanitarios de la localidad, como nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta o podólogo, así como de los centros educativos del municipio, de establecimientos como farmacias, de entidades como Cáritas, con el apoyo del Ayuntamiento de Tauste.