A-TE e IU solicitan el amparo del TC para recuperar las subvenciones para contratación de personal en las Cortes

Los portavoces parlamentarios de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, e IU, Marta Abengochea. - TERUEL EXISTE.

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las agrupaciones parlamentarias de Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida de las Cortes de Aragón han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para recuperar las subvenciones para contratación de personal.

En rueda de prensa el portavoz de A-TE, Tomás Guitarte, ha señalado que el recurso de amparo se presenta contra el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, alcanzado con los votos de PP, PSOE y Vox, del 31 de marzo, que determinaba el importe de las ayudas para el funcionamiento de las agrupaciones parlamentarias y los grupos.

Con este acuerdo "se vulnera el derecho de nuestras agrupaciones a la participación política que recoge el artículo 23.1 de la Constitución española y también se vulnera por la vía de los hechos, por la vía de no darte los recursos adecuados para cumplir con tus funciones".

Guitarte ha dicho, también, que el Estatuto de Autonomía de Aragón mandata al Parlamento al respecto, estableciendo en el artículo 51.1 que la Mesa y Junta de Portavoces determinarán en cada momento las ayudas necesarias, "que habrán de ser suficientes para el correcto cumplimiento de su función", poniendo a disposición de las agrupaciones y los grupos los medios personales y materiales "necesarios y adecuados", incluyendo la aportación para la contratación de personal de apoyo.

De esta forma, "ha de haber un mínimo que no se cumplió en la decisión que tomó la Mesa y Junta de Portavoces porque se aplicó un criterio estricto de proporcionalidad en función del número de diputados", ha continuado Guitarte, quien ha observado que "para hacer las mismas funciones no es lo mismo que un grupo tenga 20 diputados que tenga uno o dos".

El portavoz de A-TE ha considerado que "se debe apoyar al que tenga dos o uno, o al que tenga tres o cinco frente al que tenga muchos más diputados", añadiendo que "limitar la estructura administrativa de apoyo es limitar la capacidad de defender y hacer el trabajo que encomienda el Estatuto a los grupos y agrupaciones".

También ha dicho que "hay un precedente histórico durante todas las legislaturas desde que está en vigor el Estatuto de Autonomía y nunca se ha aplicado ese criterio estricto de proporcionalidad, siempre se ha fijado una cuantía mínima". Para Guitarte, "la discrecionalidad que parece que se refleja en el reglamento --de las Cortes-- no puede significar arbitrariedad".

En el recurso de amparo, las agrupaciones parlamentarias piden al alto tribunal que se pronuncie sobre si los órganos del Parlamento pueden variar el presupuesto "sin un mínimo de motivación" e impedirles ejercer "con garantía" sus derechos constitucionales de control al Gobierno.

A-TE e IU han solicitado al TC medidas cautelares para paralizar el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, ya que la Ley del Tribunal Constitucional permite, en su artículo 56.1 la suspensión total o parcial de manera cautelar. De esta manera, han pedido volver a la situación previa.

"ATAQUE AL PLURALISMO POLÍTICO"

Marta Abengochea ha tildado de "agravio" la decisión de la Mesa y Junta de Portavoces, "un ataque al pluralismo político", reivindicando que los grupos minoritarios tienen el mismo derecho a llevar a cabo su trabajo "con dignidad" y "representar a la ciudadanía aragonesa", lo que "no puede hacerse aplicando un criterio de proporcionalidad puro en la asignación de recursos".

"Si no había criterios, sí que había un consenso histórico que se ha roto", ha lamentado Abengochea, haciendo notar que "se ha roto en el momento en que los grupos mayoritarios --PP y PSOE-- han perdido diputados y, sin embargo, van a tener más asignación de recursos", lo que "es deliberado".

"Los grupos minoritarios necesitan unos recursos mínimos para poder funcionar con dignidad", para ejercer su labor de impulso y control al Ejecutivo, ha continuado la diputada de IU Aragón. Ha agradecido que, el 31 de marzo, CHA votara en contra del acuerdo de PP, PSOE y Vox.