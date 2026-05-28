A-TE seguirá como agrupación parlamentaria al decaer su propuesta de constituir grupos de dos diputados

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La agrupación parlamentaria de Aragón-Teruel Existe (A-TE) de las Cortes de Aragón continuará en el grupo mixto al decaer, en la sesión plenaria de este jueves, la toma en consideración de su proposición de ley para la constitución de grupos formados únicamente por dos diputados. PP y Vox han votado en contra y PSOE, CHA, los proponentes e IU lo han hecho a favor.

Ha defendido la iniciativa el portavoz de A-TE, Tomás Guitarte, quien ha apelado al principio constitucional del pluralismo, "uno de los principios esenciales de nuestro sistema democrático y un valor superior", por lo que es "una obligación que debe orientar el funcionamiento de todas las instituciones representativas".

Para Guitarte, "la democracia parlamentaria se fortalece cuando es capaz de integrar sensibilidades distintas, garantizar la participación de las minorías y asegurar que todas las voces con respaldo ciudadano contribuyen al debate público".

El Reglamento de las Cortes, ha continuado, debe garantizar "mecanismos de participación que reflejen de manera adecuada la pluralidad política expresada en las urnas" para que la cámara cumpla sus funciones de legislación, control del Gobierno y articulación del debate.

"La representación democrática no puede entenderse únicamente como una lógica estrictamente numérica", sino también desde "la necesidad de preservar" las posibilidades "reales" de intervención para todas las opciones políticas presentes en el Parlamento, como recoge la jurisprudencia constitucional, también la práctica parlamentaria, "reconociendo que los grupos minoritarios requieren garantías específicas de participación para que el principio del pluralismo político sea efectivo y no meramente formal".

"Facilitar la presencia de distintas sensibilidades en los órganos parlamentarios, en las comisiones y en los debates contribuye a enriquecer la deliberación democrática, mejora de la democracia y mejora de los derechos humanos y acercar las instituciones a la diversidad real de la ciudadanía: En las Cortes de Aragón debemos lograr que todos los ciudadanos aragoneses se sientan bien representados", ha zanjado.

"RODILLO" PP-VOX

En representación del PSOE, Fernando Sabés ha indicado que este asunto se ha debatido en el Parlamento en otras legislaturas, mencionando la propuesta que en la legislatura 2015-2019 plantearon el grupo de CHA y la agrupación parlamentaria de IU, cuando la cámara también lo desestimó.

Sabés ha emplazado a "debatirlo profundamente", tras lo que ha criticado "el rodillo" PP-Vox, que reduce la capacidad de la oposición de control del Ejecutivo, ha dicho.

En el turno de CHA, el diputado Mascún Ariste ha considerado que esta propuesta contribuye a la "profundización democrática" y "el respeto al pluralismo político", ya que crear un grupo de dos diputados "no es un privilegio, sino una garantía para que todas las sensibilidades representadas dispongan de voz y herramientas" en igualdad de condiciones.

Ariste ha alertado de "una preocupante deriva orientada a reducir la capacidad de actuación de las fuerzas minoritarias en las Cortes de Aragón" y ha tildado de "auténtico hachazo a la pluralidad política y al equilibrio democrático de la institución".

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha señalado que las personas que les han elegido "tienen derecho a ser representadas con la misma dignidad que las que han votado a cualquier otra opción política", alertando contra el "ataque" al pluralismo político con decisiones como el recorte de las subvenciones a los grupos para la contración de personal.

"Para que los grupos políticos, todos, sean minoritarios o mayoritarios, puedan ejercer su labor dignamente tiene que defenderse de verdad y no sólo como concepto, no sólo en los discursos, el pluralismo político y la capacidad política, y para esto hacen falta recursos, capacidad, tiempo y respeto al pluralismo político", ha añadido.

El diputado del PP Ramón Celma ha manifestaado que para profundizar en la pluralidad democrática, que "está más que garantizada", hay dos instrumentos, como son la Constitución y el Reglamento de la cámara, apuntando que en ningún Parlamento se puede constituir un grupo con menos de tres diputados.

También ha comentado que la legislación electoral aragonesa permite obtener representación con un tres por ciento de los votos en una sola circunscripción, cuando en otras comunidades autónomas es con el cinco por ciento, haciendo notar que en Aragón siempre ha habido muchos grupos parlamentarios.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha aseverado que "Aragón-Teruel Existe quiere más dinero" e intenta convencer a la cámara de que "como la sociedad aragonesa ha concentrado el voto mayoritariamente en unas fuerzas políticas hay que entender que hay que dar más representación parlamentaria a aquellos que han contado con un menor apoyo de la ciudadanía, siendo curiosamente Aragón Teruel Existe la principal beneficiaria de esta medida".

A-TE "ya dispone de más tiempo de intervención y de recursos de los que le correspondería si se hiciese un reparto exclusivamente por el número de diputados, pero claro, Aragón Teruel Existe quiere más".

"Desde un punto de vista puramente económico hay que dejar claro que este incremento de la subvención de un nuevo grupo parlamentario supondría un detrimento de todos los demás, salvo para el caso de IU, que también se beneficiaría de esta medida al quedarse como única formación del grupo mixto, o bien un aumento del coste político total de esta Cámara si se mantuvieran las asignaciones a todos los grupos", lo que Vox rechaza porque "reducir el gasto político superfluo es una necesidad y un compromiso electoral".