Teatro, ballet, humor, jota y k-pop protagonizarán un nuevo ciclo cultural en la Sala Florida de Fraga (Huesca)

La técnica de Cultura del Ayuntamiento de Fraga, Carolina González, y el alcalde, Ignacio Gramún. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El nuevo ciclo cultural 'Fraga Actúa' llevará los próximos meses a la Sala Florida de la capital del Bajo Cinco diversas propuestas escénicas, desde el teatro hasta el ballet, pasando por el humor y por diferentes géneros musicales, como la jota o el k-pop --pop coreano--.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, y la técnica de Cultura, Carolina González, han presentado este lunes el ciclo, que programará seis espectáculos entre el 13 de marzo y el 19 de junio, ha informado el Consistorio fragatino.

Durante la presentación, Gramún ha destacado la importancia de la rehabilitación de este espacio emblemático ya que la transformación del antiguo cine en un auditorio permite ahora recibir producciones de mayor formato.

"Tener un espacio a la altura nos permite, por fin, traer a Fraga espectáculos de gran formato que antes eran imposibles de imaginar. Ya hemos conseguido que haya cine de nuevo, y ya hemos realizado varios espectáculos que han gustado mucho a los fragatinos", ha comentado el alcalde, quien ha expresado su deseo de que los vecinos "se sientan orgullosos de su auditorio y de su agenda cultural".

La técnica ha sido la encargada de desgranar una programación que incluye propuestas para abarcar el mayor número de público posible y que arrancará el próximo viernes 13 de marzo.

"En la programación hay compañías aragonesas, compañías españolas y compañías internacionales, aglutinando espectáculos que la Sala Florida nos permite realizar", ha resumido Gonzalo, quien ha explicado que esta "es la programación hasta junio pero ya se está trabajando y cerrando la programación del segundo semestre".

PROGRAMACIÓN

'Fraga Actúa' se inaugurará el próximo viernes, 13 de marzo, a las 20.30 horas, con la obra de teatro 'La decisión de Lola', y continuará el 12 de abril con la voz de Nacho del Río y Beatriz Bernad, que ofrecerán al público fragatino su espectáculo '30 años juntos por la jota'.

El 8 de mayo será el turno del teatro clásico con 'Las preciosas ridículas', de Molière, y el 29 de ese mismo mes llegará a la capital bajocinqueña el humor de Jordi Merca con su show 'Yo sobrevivií a la EGB'.

Cerrarán la primera parte del ciclo dos estilos bien distintos: el ballet de la International Bellt Company, con Stars --12 de junio-- y un tributo musical a Las Guerras K-Pop --19 de junio--.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para La decisión de Lola pueden adquirirse por 12 euros en el Palacio Montcada o en taquilla desde una hora antes de la función.

Respecto a las entradas para las funciones del 12 de abril, 8 de mayo y 29 de mayo, saldrán a la venta próximamente, ya que se está trabajando para implementar una aplicación propia de cobro de entradas para poder realizar la gestión de manera online.

En cuanto a los tickets para las funciones del mes de junio, podrán adquirirse a través de las páginas de gestión de entradas de las propias compañías, que estarán disponible desde 'reservas.fraga.org'.

Las entradas para asistir a la gala de ballet 'Stars' ya están disponibles, mientras que las de Las Guerreras K-Pop saldrán a la venta también próximamente.