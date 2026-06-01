El teatro inclusivo abre una semana de títeres, magia, música y cine en Binéfar con una nueva edición de Imaginaria

Los actores de Nazaret han ensayado duro junto al personal de la Concejalía de Juventud para llevar a escena un montaje genuino, producido para para este festival: ‘La selva del león’. - IMAGINARIA BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

Binéfar se prepara para convertirse durante toda esta semana en el epicentro del teatro visual y de las artes escénicas con el inicio de la XIII edición de Imaginaria, el Festival de Títeres e Imagen en Movimiento. La cita arrancará este martes con una propuesta cargada de simbolismo y compromiso social, ya que serán los actores amateurs del Centro Ocupacional Nazaret de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón quienes se encarguen de levantar el telón del certamen con la representación de 'La selva del león'.

El espectáculo, fruto de meses de trabajo conjunto entre los participantes del centro ocupacional y el Área de Juventud del Ayuntamiento de Binéfar, se estrenará a las 19.00 horas y servirá como punto de partida de una intensa programación que llenará calles, plazas y espacios culturales de la localidad con teatro, títeres, música, cine documental, magia y actividades participativas dirigidas a todos los públicos.

La representación destaca por su carácter inclusivo y por el importante esfuerzo realizado en la creación de vestuario y escenografía. Además, supone una oportunidad para visibilizar el talento artístico de personas con discapacidad intelectual a través de una propuesta creada específicamente para el festival.

Una hora después, a las 20.00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de Imaginaria en la calle Tornos. El acto contará con la participación de la alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera; la concejal de Cultura, Beatriz de Pano; la directora artística del festival y miembro de Los Titiriteros de Binéfar, Eva Paricio; y el diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz. Durante la apertura, la organización dará a conocer una sorpresa especial que, según han avanzado, marcará tanto la presente edición como el futuro desarrollo del festival.

MÁS DE 30 PROPUESTAS EN 15 ESCENARIOS

A lo largo de la semana, Imaginaria reunirá más de una treintena de actividades repartidas en quince escenarios diferentes. El programa incluye espectáculos de compañías aragonesas, nacionales e internacionales, consolidando una vez más al certamen como una de las referencias culturales más destacadas del país en el ámbito del teatro de objetos, los títeres y la imagen en movimiento.

Entre las propuestas previstas figuran pasacalles, representaciones teatrales, conciertos, proyecciones de cine documental y una original observación astronómica programada para la noche del sábado, que combinará divulgación científica y entretenimiento para todos los públicos.

La programación contará además con la presencia de compañías de reconocido prestigio dentro del panorama escénico nacional. Entre ellas destacan Anita Maravillas y Ganso & Cía, cuyos espectáculos aspiran este año a los Premios Max de las Artes Escénicas, uno de los galardones más importantes del sector cultural español.

EL TEATRILLO COMO EJE TEMÁTICO

La edición de este año gira en torno al concepto del "teatrillo", entendido como el espacio donde nacen las historias y la imaginación cobra vida. Bajo esta idea, la organización ha apostado por reforzar la participación activa del público mediante talleres y actividades abiertas en las que podrán involucrarse personas de todas las edades.

Los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir el universo de los títeres desde dentro, aprendiendo técnicas de construcción de pequeños escenarios y explorando diferentes disciplinas creativas vinculadas al teatro visual. El objetivo es que vecinos y visitantes no sean únicamente espectadores, sino también protagonistas de la experiencia cultural.

Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Binéfar, Imaginaria cuenta con el respaldo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de La Litera y el Ministerio de Cultura, además de la colaboración de numerosas empresas locales. Una alianza institucional y social que permite mantener vivo un festival que, trece ediciones después, continúa convirtiendo a Binéfar en un referente cultural del Alto Aragón.