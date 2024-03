El Teatro Principal acoge desde este jueves 'La Regenta', "la segunda mejor novela de la literatura española"

ZARAGOZA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acoge desde este jueves, 7 de marzo, hasta este domingo , 10 de marzo, la obra teatral 'La Regenta', una adaptación de "la segunda mejor novela de la historia de la literatura española" escrita por Leopoldo Alas 'Clarín' a finales del siglo XIX.

El coproductor y el encargado de adaptar al teatro el texto de Clarín, Eduardo Galán, ha dicho que se trata de "un proyecto ambicioso" que quiere mostrar "la segunda mejor novela de la historia de la literatura española, después de El Quijote".

Así lo ha expresado Galán, acompañado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, los actores, Ana Ruiz y Álex Gadea, y el gerente del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo, Jose María Turmo, en el transcurso de la rueda de prensa de presentación de 'La Regenta' en el hall del Teatro Principal.

Chueca ha destacado que "los amantes de la literatura y del teatro" tendrán la oportunidad de disfrutar de 'La Regenta' del 7 al 10 de marzo, con un pase diario a las 20.00 horas --excepto este domingo a las 19.00 horas--. "Estamos entusiasmados, es una obra que tiene un significado muy especial en la semana vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer", ha manifestado.

La alcaldesa ha señalado que 'La Regenta' refleja "perfectamente" el rol de maternidad y de crianza de hijos que tenían las mujeres en el siglo XIX y, fundamentalmente, pone de relieve que "se resignaban a tener el papel que la sociedad esperaba de ellas".

"Esta obra es un homenaje a todas aquellas mujeres que no han podido ser lo que quisieron ser, a todas aquellas mujeres que no han podido vivir como soñaron que vivirían y a todas aquellas mujeres que no han podido sentir como querían hacerlo", ha ensalzado.

TEATRO PRINCIPAL EN "UN MOMENTO DORADO"

A su juicio, los zaragozanos presenciarán "una joya del siglo XIX traída al siglo XXI" que llega al Teatro Principal de la capital aragonesa en un "momento álgido y dorado", donde todas los espectáculos se convierten en un "grandísimo éxito".

"Los zaragozanos quieren teatro, quieren cultura y esperan cada semana a ver qué novedades les traemos. Se ha generado un círculo virtuoso donde se incrementa la fidelización y se incrementa la calidad de las obras que traemos", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que la venta anticipada de entradas para asistir a ver 'La Regenta' "está siendo muy alta" y ha estimado que se van a cumplir las expectativas.

Asimismo, ha resaltado que esta representación "es un adelanto" de la celebración del 225 aniversario del Teatro Principal que empezará a partir de septiembre.

"Esperamos que sea todo un éxito para todos y que sea un paso más que consolida la estrategia que tiene el Gobierno de la ciudad de convertir a Zaragoza en la plaza de producciones importantes de teatro, de danza, de artes escénicas y de conciertos", ha referido la alcaldesa.

De esta manera, ha recalcado que uno de los objetivos del Ejecutivo municipal es que la capital zaragozana se consolide como un espacio cultural de la panorama nacional "semana tras semana y mes tras mes".

COPRODUCTOR Y REPARTO DE LA OBRA

Por su parte, el coproductor y el encargado de adaptar al teatro el novela de Clarín, Eduardo Galán, ha afirmado que "es un honor" representar 'La Regenta' en el 225 aniversario del Teatro Principal.

Según ha indicado Galán, se trata de un proyecto de adaptación "grande, caro y ambicioso" para condensar "más de mil páginas" en 1 hora y 45 minutos de obra teatral. "Nuestra idea es respetar el lenguaje de Clarín con monólogos narrativos que narran la historia", ha asegurado.

Galán ha destacado de la pieza literaria "la gran defensa de la libertad de la mujer" a la hora de tomar decisiones en el siglo XIX debido a que "no tenían ni voz ni voto.

La actriz Ana Ruiz ha expresado que representar a Ana Ozores, protagonista de 'La Regenta', en el escenario del Teatro Principal "es todo un orgullo".

"Para mí, venir a este teatro es como venir un poco a casa. He venido tantas veces y me parece que es un teatro maravilloso y bonito", ha enfatizado la protagonista.

Sobre su papel en la obra, ha subrayado que representa a una mujer "carente de cariño" desde la infancia debido a la ausencia de madre e hijos, y que tiene "una sensibilidad diferente" a las mujeres de su época. "Quería vivir, quería sentir, y la sociedad le impidió ser lo que era", ha precisado.

ZARAGOZA, PRIMERA PARADA DE LA GIRA

De su lado, el actor Álex Gadea ha agregado que, como intérprete, "es un placer" poder sumergirse en una de las novelas más importantes de la literatura española.

Gadea ha detallado que 'La Regenta' se ha estrenado en el Teatro Fernán Gómez de Madrid donde ya la han presenciado más de 22.000 espectadores durante las últimas cuatro semanas.

"Venimos muy contentos y muy satisfechos de Madrid, han pasado 22.000 espectadores en cuatro semanas por el Fernán Gómez y se puede considerar que ha sido un acontecimiento teatral", ha añadido.

También, ha afirmado que el Teatro Principal es "una de las plazas más importantes" de la panorama nacional de la cultura. "Estamos satisfechos y orgullosos de poder estar aquí donde arrancamos nuestra gira", ha adelantado.

HISTORIA DE 'LA REGENTA'

Por su parte, el gerente del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo, ha resumido que 'La Regenta' es una historia sobre el enfrentamiento entre la pasión desbordada de los deseos y del amor frente a las cadenas de la moral social provinciana y la traición.

Turmo ha mencionado que esta novela, publicada en 1884, ambientada en la ciudad ficticia de Vetusta, "es una de las grandes novelas de la literatura española del siglo XIX y una de las más importantes de la historia, según muchos críticos".

Finalmente, ha argumentado que se trata de una obra naturalista que retrata con dureza el ambiente de una ciudad de provincias dominada por una clase alta ociosa y un clero que impone una moral hipócrita y asfixiante.

"Ana Ozores es la protagonista, una bella y joven muchacha que se casa con don Víctor Quintanar, antiguo regente de la Audiencia de Vetusta, mucho mayor que ella, egoísta, y que vive en cierto modo en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad", ha concluido.