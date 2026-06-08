El Teatro Principal de Zaragoza acoge la octava edición del Festival b vocal 'a cappella' internacional - DANI MARCOS

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá los días 12, 13 y 14 de junio la octava edición del Festival b vocal 'a cappella' de Zaragoza, una cita ya consolidada en la programación cultural de la ciudad y dedicada íntegramente a la música vocal.

El encuentro reunirá durante tres jornadas a formaciones locales, nacionales e internacionales, con propuestas artísticas en las que la voz será la gran protagonista. Sin necesidad de instrumentos, los artistas desplegarán un extraordinario dominio técnico y creativo en cada actuación.

La programación comenzará el viernes 12 de junio con la actuación del grupo madrileño Dimensión Vocal, una formación con 15 años de trayectoria en escenarios de Madrid y del resto de España.

Su propuesta combina música vocal, humor y teatralidad, lo que le ha permitido consolidarse dentro del panorama 'a cappella' y participar en diferentes circuitos nacionales e internacionales. Antes de su concierto actuará el Coro Ixena, formación juvenil zaragozana dirigida por la artista Vanesa García.

El sábado 13 de junio será una de las jornadas centrales del festival con la participación de b vocal, que ofrecerá un concierto en el marco de su 30 aniversario. El grupo zaragozano, referente nacional e internacional de la música 'a cappella', cuenta con más de 4.000 actuaciones en algunos de los principales escenarios del mundo y ha obtenido diez premios en Europa, América y Rusia. Además, es el grupo español que más giras ha realizado en Asia durante los últimos 15 años.

En esta segunda jornada, b vocal estará precedido por Choripán, dúo zaragozano especializado en beat box que ha sido reconocido con varios premios internacionales.

PROGRAMA

Su espectáculo propone una aproximación innovadora a los ritmos y efectos vocales, mostrando las posibilidades expresivas de la voz como instrumento escénico.

El festival concluirá el domingo 14 de junio con la actuación del grupo belga Just Vox, una de las propuestas jóvenes más destacadas del panorama europeo 'a cappella'. La formación presentará en Zaragoza un espectáculo vocal de gran impacto, marcado por la calidad interpretativa y una cuidada puesta en escena.

La jornada contará también con la participación de Vocal Factory, formación coral zaragozana dirigida por Noelia Torres, que aúna en su versatilidad la técnica, el estilo y la innovación en el repertorio y en su propuesta escénica.

Las entradas para el festival están ya a la venta en la web del Teatro Principal 'https://teatroprincipalzaragoza.com/'.