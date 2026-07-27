Técnicos de la DPZ visitan los municipios afectados por el incendio de Orés para evaluar los daños

El incendio de Orés se declaró el pasado 15 de julio. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) están visitando los municipios afectados por el gran incendio forestal de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, para evaluar cuanto antes los daños provocados por el fuego.

Tal y como anunció el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, en su reunión con los alcaldes y alcaldesas de la zona, la DPZ pagará a los ayuntamientos todos los daños en bienes e infraestructuras municipales como ya hiciera en el año 2022 con los grandes incendios de Ateca y El Moncayo.

La semana pasada, el presidente firmó una providencia en la que daba instrucciones al servicio de Coordinación, Asistencia Técnica y Arquitectura para que sus técnicos visiten los municipios afectados por el fuego y hagan un informe detallando y valorando los daños sufridos en equipamientos e infraestructuras de titularidad municipal: calles, mobiliario urbano, piscinas, parques y jardines, vehículos, máquinas y herramientas o cualquier otro bien que sea propiedad de los ayuntamientos afectados.

"Con más de 15.000 hectáreas quemadas, hablamos de uno de los peores incendios que ha sufrido la provincia de Zaragoza en décadas. Por eso como Diputación de Zaragoza es necesario que sepamos cuanto antes el alcance de las pérdidas tanto para poner en marcha los procesos necesarios para compensar a los ayuntamientos los daños que han sufrido en sus bienes y equipamientos como para poder coordinarnos con el resto de administraciones", ha destacado Sánchez Quero, que recuerda que el objetivo es "agilizar las ayudas todo lo posible y optimizar los recursos que destinemos las distintas instituciones".

El incendio comenzó el 15 de julio y obligó a desalojar Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Petilla de Aragón. Los vecinos y vecinas de esas poblaciones ya pudieron volver a sus casas el 20 de julio, pero a día de hoy el incendio todavía no se ha dado por extinguido. En la zona todavía trabajan dos cuadrillas terrestres y dos autobombas por si se reactiva algún foco.