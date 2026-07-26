Fomento retira en dos días más de 430 toneladas de alga asiática de las playas de Noja

Archivo - Imagen de archivo del alga asiática en playas de Noja.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha retirado desde este viernes más de 430 toneladas de alga asiática (Rugulopteryx okamurae) acumuladas en las playas de Noja cuando puso en marcha un dispositivo para llevar a cabo la limpieza de los arenales, todo ello después de que el Gobierno de Cantabria aprobara la declaración de emergencia para poder realizar estas labores y recuperar el estado original de la orilla.

En concreto, en Trengandín se han quitado esta noche 200 toneladas que se unen a las 230 recogidas ayer. Además, también se han sacado otras 9 toneladas de esta especie invasora de Ris, según han trasladado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Roberto Media.

El operativo de la Consejería en el municipio nojeño --afectado por la llegada de este alga a sus playas por segundo año consecutivo-- cuenta con nueve tractores con remolque, cuatro palas mixtas y una pala cargadora que realizan los trabajos principalmente durante la noche.

El verano pasado se retiraron un total de 9.240 toneladas fundamentalmente de los arenales nojeños y también de Santoña, con un coste superior a los 600.000 euros.

El dispositivo se puso en marcha a principios de agosto y se mantuvo hasta mediados de septiembre. Este año ha comenzado semanas antes.

El consejero ha reiterado en varias ocasiones que el Ejecutivo cántabro acudirá a los tribunales para reclamar este dinero al Estado, puesto que, ha sostenido, es quien tiene las competencias.