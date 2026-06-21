La Terminal de Etopia, reconocida como la mejor aceleradora nacional de empresas medianas en el Ranking Global de Funcas

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ZARAGOZA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Terminal de Zaragoza, la aceleradora de Etopia del Ayuntamiento de Zaragoza, está de enhorabuena, ya que ha sido seleccionada como la mejor aceleradora nacional de empresas medianas en el Ranking Global Funcas, un reconocimiento que obtiene por tercer año consecutivo.

Este ranking es uno de los estudios de referencia sobre incubadoras y aceleradoras de startups del país, elaborado por Funcas, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.

En esta edición de 2026, La Terminal del Ayuntamiento de Zaragoza ha resultado como la mejor aceleradora mediana de empresas y la novena en programas de mentorización.

El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha querido dar la "enhorabuena" a todos los emprendedores que han apostado por La Terminal para hacer realidad sus proyectos y ha acogido con entusiasmo este reconocimiento a las "políticas" del Gobierno y a la "visión de la alcaldesa Natalia Chueca de convertir Etopia en un referente del emprendimiento en Zaragoza y en Aragón".

Este puesto viene a reconocer el trabajo que se está haciendo desde el centro de innovación emprendimiento y tecnología Etopia para apoyar a los jóvenes. "No hay nada como la colaboración público privada, porque este proyecto entre el Ayuntamiento y la Fundación hiberus está dando la oportunidad a nuestros jóvenes de quedarse en su ciudad y no verse obligados a salir para cumplir sus sueños, contando además con el mejor acompañamiento y los mejores mentores", ha manifestado.

Desde 2021 se han acelerado 496 proyectos tecnológicos y se han acompañado a más de 715 personas emprendedoras desde La Terminal, un ecosistema que permite que cualquier joven que tenga un proyecto o una idea pueda encontrar aquí el apoyo que necesita para hacerlo realidad.

Los resultados publicados confirman la consolidación de La Terminal, gestionada por Fundación hiberus e hiberus, como uno de los principales ecosistemas de apoyo al emprendimiento innovador del país, reforzando su posicionamiento dentro del ranking y el valor de un modelo basado en la mentorización especializada, la conexión con el tejido empresarial y el acompañamiento integral a las startups en todas las fases de su desarrollo.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para La Terminal, tras doce años impulsando proyectos emprendedores y contribuyendo al crecimiento del ecosistema tecnológico y digital de Aragón. Desde Fundación hiberus destacan que estos reconocimientos son fruto del esfuerzo conjunto de todas las personas que forman parte de la comunidad de La Terminal.

UN MODELO CONSOLIDADO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO

La Terminal se ha consolidado como un espacio de referencia para startups y emprendedores gracias a un modelo que combina formación, mentorización, acceso a expertos, conexión con inversores y oportunidades de colaboración con empresas y entidades del ecosistema. A lo largo de estos años, cientos de emprendedores han pasado por sus programas, contribuyendo a generar empleo, atraer talento y fortalecer el tejido innovador de Aragón.

El Ranking Funcas valora aspectos clave como la calidad de los programas de aceleración, los servicios ofrecidos a las startups, los resultados obtenidos por las empresas participantes y el impacto generado en el entorno emprendedor.

La Terminal, la incubadora-aceleradora referente en España La Terminal es una incubadora y aceleradora de startups tecnológicas del Ayuntamiento de Zaragoza gestionada por Fundación hiberus e hiberus.

La Terminal se ha consolidado como la aceleradora referente en Aragón, acompañando a los emprendedores en cada paso de su camino. Su metodología propia integra formación en validación y aceleración adaptadas a las necesidades de los emprendedores, mentorías y seguimiento personalizado, comunidad y desarrollo tecnológico. Se adapta al ritmo y necesidades de cada startup, ofreciendo el soporte que realmente necesita para crecer.