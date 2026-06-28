Los terremotos de Venezuela obligan a aplazar nuevamente el concierto de la Sinfónica Nacional Juvenil en el Auditorio

Archivo - El concierto ya fue suspendido en diciembre por el cierre del espacio aéreo en Venezuela. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

HUESCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado a conocer el aplazamiento del concierto que la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, tenía previsto ofrecer en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor el próximo 6 de julio a causa del devastador terromoto que ha asolado el país caribeño.

El doble seísmo ha provocado graves daños en infraestructuras esenciales, entre ellas el aeropuerto internacional del país, que permanece cerrado sin una fecha prevista para su reapertura. Ante esta situación excepcional, la orquesta y su director han debido posponer su gira por España.

Desde la organización se está trabajando conjuntamente con el maestro Gustavo Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela para encontrar una nueva fecha en la que pueda celebrarse este esperado concierto.

El propio Gustavo Dudamel ha enviado un mensaje en el que muestra su profunda decepción por el obligado aplazamiento: "Con profunda decepción, nos vemos obligados a posponer una vez más nuestra gira por España con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela".

"En este momento, prosigue en su comunicado, nuestra responsabilidad es con el pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos a principios de esta semana. A medida que la crisis humanitaria continúa desarrollándose, nuestros esfuerzos --y los de toda la familia de El Sistema-- están totalmente centrados en apoyar a los más afectados".

Dudamel confía en poder recuperar la gira más adelante: "Esperamos volver a programar la gira por España tan pronto como las circunstancias lo permitan, pero por ahora, agradecemos la comprensión y la solidaridad de todos durante este difícil momento", comparte.

Se da la circunstancia de que el concierto ya fue suspendido el pasado mes de diciembre por el cierre del espacio aéreo en Venezuela.

El maestro Gustavo Dudamel ha puesto en marcha, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una iniciativa de ayuda urgente para apoyar a las comunidades afectadas por esta tragedia.