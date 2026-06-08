Territorio Mudéjar celebrará el 25 aniversario de la declaración UNESCO con rutas, podcast y un encuentro internacional

El plan de comunicación, difusión, formación y participación ciudadana acercará el valor a la declaración UNESCO a la ciudadanía y reunirá en Aragón profesionales de España, Portugal y Andorra - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La declaración de la Arquitectura Mudéjar de Aragón como Patrimonio Mundial de la UNESCO cumplirá el próximo 14 de diciembre veinticinco años desde su ampliación y Territorio Mudéjar ha diseñado un amplio programa de actividades para conmemorar una efeméride que pretende convertir el patrimonio en una herramienta de participación ciudadana, formación, divulgación y desarrollo territorial.

La iniciativa, presentada este lunes en la Diputación Provincial de Zaragoza por la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, y la directora-gerente de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares, se desarrollará a lo largo de 2026 y 2027 y contará con acciones dirigidas tanto al público general como a escolares, profesionales del patrimonio y visitantes.

El programa ha sido diseñado gracias a las ayudas del Ministerio de Cultura para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial y busca reforzar el conocimiento social sobre uno de los legados culturales más singulares de Aragón.

Durante la presentación, Charo Lázaro ha destacado que la celebración supone una oportunidad para "fortalecer el vínculo entre el mudéjar y la ciudadanía" y para seguir consolidando el trabajo que Territorio Mudéjar desarrolla desde hace años en los municipios rurales de la provincia.

La diputada ha recordado que la red agrupa actualmente a 52 municipios socios y un municipio colaborador, convirtiéndose en un modelo de gestión patrimonial basado en la cooperación municipal, la investigación, la conservación y la difusión cultural.

UN ANIVERSARIO QUE ARRANCA CON PODCAST Y NUEVAS RUTAS ESPECIALIZADAS

Las primeras actividades comenzarán esta misma semana con la grabación en directo del primer episodio de una serie de podcast dedicados al arte mudéjar y al Patrimonio Mundial. La sesión tendrá lugar en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón y contará con la participación de especialistas vinculados al Ministerio de Cultura y al proyecto divulgativo Esto No Es un Museo.

Según ha explicado Victoria Trasobares, estos programas pretenden ofrecer una visión contemporánea del patrimonio, acercando conceptos como la declaración UNESCO, el valor universal excepcional o la importancia de la conservación a públicos no especializados.

Otra de las principales novedades serán los denominados 'Paseos con Firma', una nueva modalidad de rutas guiadas en grupos reducidos que permitirá descubrir el patrimonio mudéjar desde perspectivas especializadas y con la participación de expertos en diferentes ámbitos.

La primera de estas visitas tendrá lugar el próximo 14 de junio, coincidiendo simbólicamente con la cuenta atrás de seis meses para el aniversario oficial. El recorrido conectará los tres monumentos de Territorio Mudéjar incluidos en la declaración UNESCO: la colegiata de Santa María de Calatayud, la iglesia parroquial de Cervera de la Cañada y la iglesia de la Virgen de Tobed.

Las rutas tendrán un formato más íntimo que las habituales, con grupos máximos de quince personas, y se ampliarán posteriormente a otros municipios de la red para abordar cuestiones relacionadas con la cerámica, la arquitectura, el paisaje cultural o la evolución histórica del arte mudéjar.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y NUEVOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Uno de los pilares fundamentales de la conmemoración será el programa educativo diseñado para escuelas rurales, institutos y centros de formación para adultos.

Territorio Mudéjar desarrollará durante el curso 2026-2027 una programación específica destinada a acercar el conocimiento del patrimonio mundial a estudiantes de todas las edades, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

La principal novedad será la elaboración de guías didácticas dirigidas al profesorado para que los contenidos relacionados con el mudéjar y la UNESCO puedan integrarse directamente en los proyectos educativos de los centros.

Para ello, en septiembre arrancará un proyecto piloto con varios colegios de la Sierra de Algairén, entre ellos el CEIP Ramón y Cajal de Alpartir, el CEIP Sierra de Algairén de Almonacid de la Sierra y el CRA La Cepa.

El programa educativo también llegará a las aulas de adultos y universidades senior mediante cursos específicos sobre patrimonio mundial. Estas acciones permitirán explicar cuestiones como el funcionamiento de la Lista del Patrimonio Mundial, el concepto de Valor Universal Excepcional o los desafíos actuales de conservación y gestión.

Trasobares ha recordado además el éxito de los programas didácticos impulsados este año por la entidad, que han alcanzado cerca de 1.500 escolares de 25 centros rurales, superando ampliamente las previsiones iniciales.

UN ENCUENTRO SITUARÁ ARAGÓN EN EL CENTRO DEL DEBATE PATRIMONIAL

El acto central de la conmemoración tendrá lugar el próximo mes de noviembre con la celebración en Aragón del Encuentro Nacional de Gestores de Sitios Patrimonio Mundial, organizado anualmente por el Ministerio de Cultura.

Será la primera vez que esta reunión profesional se celebre en Aragón y reunirá a responsables de bienes UNESCO procedentes de España, Portugal y Andorra.

La elección de Territorio Mudéjar como sede supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años en materia de investigación, conservación y gestión del patrimonio cultural en el medio rural.

El encuentro abordará en esta edición la capacitación profesional necesaria para afrontar los retos actuales de la gestión patrimonial, prestando especial atención a las particularidades que presentan los bienes UNESCO ubicados en pequeños municipios.

La organización prevé un formato multisede que implicará a Zaragoza, Calatayud, Cervera de la Cañada y Tobed, permitiendo mostrar sobre el terreno los monumentos incluidos en la declaración y las estrategias desarrolladas por la red de municipios.

MÁS VISIBILIDAD PARA EL MUDÉJAR Y UNA MIRADA AL FUTURO

El programa incorpora además una importante estrategia de comunicación destinada a reforzar la presencia pública de la marca UNESCO y aumentar la visibilidad del patrimonio mudéjar.

Entre las acciones previstas figuran la instalación de soportes luminosos identificativos, la edición de nuevas guías divulgativas para visitantes, materiales informativos para los municipios y la rotulación de vehículos utilizados en las actividades de difusión.

Victoria Trasobares ha subrayado que el objetivo final no es únicamente celebrar una fecha concreta, sino aprovechar la efeméride para explicar a la ciudadanía qué significa realmente ser Patrimonio Mundial y qué responsabilidades implica.

"La declaración UNESCO no es solo una marca. Es una forma de gestionar el patrimonio y de entenderlo como un recurso compartido que debe conservarse y proyectarse hacia el futuro", ha afirmado.

La directora de Territorio Mudéjar ha remarcado además que, aunque la declaración internacional afecta a una selección concreta de monumentos, el valor histórico, artístico y paisajístico del mudéjar se extiende por todo Aragón y constituye un elemento esencial de identidad para los municipios que integran la red.

Con este amplio programa de actividades, Territorio Mudéjar aspira a convertir el 25 aniversario de la declaración UNESCO en una oportunidad para reforzar el orgullo patrimonial, ampliar la participación ciudadana y proyectar internacionalmente un modelo de gestión que sitúa al medio rural en el centro de la conservación y valorización del patrimonio cultural.