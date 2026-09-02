Territorio Mudéjar retoma desde este fin de semana sus rutas para conocer el mudéjar de la provincia

Territorio Mudéjar. - DPZ.

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Territorio Mudéjar, en su alianza estratégica con la Diputación de Zaragoza, retoma desde este fin de semana sus rutas para conocer el mudéjar de la provincia.

La visita de este sábado recorrerá Daroca, Villafeliche y Terrer, pero hasta finales de año habrá otras 16 salidas coincidiendo con la conmemoración del 25 aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial UNESCO.

Las rutas Territorio Mudéjar 2026 llegan a las 49 localidades que forman parte de esta red de municipios y, además del patrimonio, permiten descubrir la cultura, las tradiciones, la gastronomía y los oficios de cada una de esas localidades.

Para disfrutar de las rutas hay que reservar plaza a través de la web de Territorio Mudéjar y los organizadores ofrecen la posibilidad tanto de ir con vehículo propio como de usar un transporte desde Zaragoza.

Para obtener más información se puede llamar al 876 634 125 o escribir al correo electrónico 'rutas@territoriomudejar.es' o al whatsapp 648 799 405/686 460 189.

25 ANIVERSARIO

Este año, Territorio Mudéjar conmemora el 25 aniversario de la declaración de la Arquitectura Mudéjar de Aragón Patrimonio Mundial de la UNESCO con un completo calendario de actividades en las que cobra especial relevancia la ruta Mudéjar Patrimonio Mundial, que recorre los monumentos con este sello internacional.

Además, la edición 2026 de las rutas esta todavía más ligada al territorio, ya que cuenta con guías y profesionales del patrimonio vinculados a las localidades y todos los itinerarios ofrecen una muestra gastronómica o de artesanía local con el fin de reivindicar el valor de los oficios y la actividad económica de los pueblos. Las visitas a los edificios y las presentaciones gastronómicas o de artesanía son gratuitas, subvencionadas por Territorio Mudéjar a través de su convenio de colaboración con la Diputación de Zaragoza.

Los distintos recorridos Las rutas 2026 se dividen en dos categorías principales. El primer paquete de rutas 'Pueblos Territorio Mudéjar' continúa con la esencia de las anteriores ediciones con 15 itinerarios por la provincia de Zaragoza, guiados por especialistas en patrimonio y organizados en seis temáticas: mestizo y fronterizo: pueblos de mudéjares; claves de un estilo: los orígenes; a vista de pájaro: las torres; la construcción del espacio: luz y materia, paisaje cultural: territorio vivido (novedad); y poder y territorio.

Estas rutas permiten viajar por las huellas de la tradición islámica andalusí desde el siglo VIII y su permanencia en el mundo cristiano, de cuya fusión cristaliza el patrimonio mudéjar de Aragón desde el siglo XIII hasta las primeras décadas del XVII.

A través de estos viajes, los visitantes descubrirán no solo una magnífica arquitectura y las artes más refinadas, sino también lugares llenos de vida y actividad, disfrutarán de una gastronomía basada en el producto de cercanía y conocerán sus artesanías centenarias gracias a la colaboración con los negocios locales.

También se accederá a zonas que no suelen ser accesibles al público, como las torres. El paisaje será, asimismo, un elemento clave. La ruta Patrimonio Mundial de la UNESCO que recorre Tobed, Cervera de la Cañada y Calatayud y sus monumentos paradigmáticos del origen y desarrollo del arte mudéjar cuenta este año un protagonismo especial.

El itinerario comenzará de nuevo en Zaragoza gracias al acuerdo de colaboración con algunos de los monumentos de la capital aragonesa que comparten marca UNESCO y que permitirán incorporarlos a las explicaciones: la torre e iglesia de San Pablo y la Parroquieta de la Seo o de la Catedral. Además, Territorio Mudéjar ofrece la posibilidad, previa consulta y reserva, de diseñar rutas a la carta más personalizadas o fuera de las fechas establecidas.