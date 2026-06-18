Teruel acerca la ciencia del eclipse solar a vecinos y visitantes con el programa 'Luces y Estrellas'

El eclipse solar del próximo 12 de agosto atraerá a numerosos visitantes. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel continúa desarrollando el programa 'Luces y Estrellas', una propuesta de divulgación científica y observación astronómica que este año centra buena parte de sus actividades en el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto.

La iniciativa, impulsada por el área de Turismo con la colaboración del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) y de la Asociación Astronómica Actuel, persigue acercar el conocimiento del cielo a la ciudadanía y convertir este acontecimiento astronómico en una oportunidad para el aprendizaje, la participación y la promoción turística de la ciudad.

Dentro de la programación, este miércoles ha tenido lugar una de las actividades diurnas en el centro sociocultural de San Julián, con la asistencia del concejal de Turismo, Eduardo Suárez. La sesión comenzó a las seis de la tarde e incluyó una observación solar acompañada de la charla titulada 'El sol y el eclipse del siglo', en la que los participantes pudieron profundizar en el conocimiento de este fenómeno astronómico y resolver dudas sobre su observación.

La próxima cita diurna de este ciclo divulgativo tendrá lugar el 17 de julio en Castralvo. Durante la actividad se abordarán aspectos científicos, culturales e históricos relacionados con los eclipses, además de recomendaciones esenciales para contemplarlos de forma segura.

El concejal de Turismo ha destacado que el objetivo del programa es preparar a la población ante un acontecimiento excepcional. "Queremos preparar a la población desde un punto de vista científico y cultural para entender qué es un eclipse, cómo se produce y cómo debe observarse con seguridad, ha señalado Suárez, quien ha subrayado además la importancia de un fenómeno que representa una oportunidad única para Teruel.

El programa se estructura en dos grandes bloques. Por un lado, las sesiones diurnas de carácter formativo y divulgativo; por otro, las observaciones nocturnas centradas en la contemplación del firmamento turolense. Estas últimas se celebrarán el 2 de julio en el Observatorio de San Blas, el 21 de agosto en Caudé y el 10 de septiembre junto a la Iglesia de Santa Emerenciana, en el entorno del futuro parque de observación estelar proyectado por el consistorio.

Todas las actividades comenzarán a las 22.00 horas. Desde la organización se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad para evitar daños oculares durante el eclipse del 12 de agosto. Con este fin, los asistentes recibirán una guía didáctica sobre observación del cielo y eclipses, además de gafas homologadas para contemplar el fenómeno con todas las garantías.

La participación requiere inscripción previa a través del correo electrónico de la Oficina Municipal de Turismo, oficina.turismo@teruel.es. En el caso de las actividades diurnas, el aforo es limitado.

Para las observaciones nocturnas no existe límite de plazas, aunque la inscripción permitirá informar a los participantes de posibles modificaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.