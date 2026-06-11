Teruel conmemorará la Semana del Orgullo LGTBIQ+ con cinco días de cultura, reivindicación y convivencia

Presentación de la Semana del Orgullo LGTBIQ+ en Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Teruel ha presentado este jueves la programación de la Semana del Orgullo LGTBIQ+ 2026, que se celebrará del 23 al 28 de junio con una amplia propuesta de actividades culturales, reivindicativas y festivas bajo el lema 'Salir para encontrarnos'.

La presentación ha tenido lugar junto al banco pintado con la bandera LGTBIQ+, situado junto a la fuente Torán, y ha contado con la participación del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez; la diputada provincial delegada de Igualdad, Beatriz Redón; la presidenta de Chrysallis Aragón, Sandra Bayón; y la representante de la asociación Teruel con Orgullo, Alba Bardají.

Durante la presentación, las entidades organizadoras han elogiado la colaboración entre administraciones y asociaciones para impulsar una programación abierta a toda la ciudadanía y orientada tanto a la celebración de la diversidad como a la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha afirmado que Teruel "se caracteriza por ser una ciudad abierta, respetuosa y acogedora para todas las personas", y ha subrayado que la Semana del Orgullo se ha concebido como una propuesta "diversa y participativa" en la que cualquier persona puede sentirse representada. Asimismo, ha resaltado la importancia del lema elegido este año, 'Salir para encontrarnos', al considerar que refleja el carácter inclusivo de una ciudad "en la que todo el mundo cabe y puede participar".

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad, Beatriz Redón, ha incidido en el valor de la colaboración institucional y asociativa como herramienta para trasladar un mensaje de igualdad y convivencia.

Redón ha defendido que todas las personas son "diferentes e iguales en derechos y obligaciones" y ha recordado que el trabajo en favor de la diversidad y la inclusión se ha desarrollado durante todo el año. También ha animado a la ciudadanía a participar en unas actividades que, según ha señalado, han nacido de la ilusión y el compromiso de las asociaciones implicadas.

La presidenta de Chrysallis Aragón, Sandra Bayón, ha detallado la programación cultural de la semana. Los actos comenzarán el martes 23 de junio en el Centro Social Ciudad de Teruel con la proyección de los cortometrajes participantes en el concurso organizado por Chrysallis Aragón, abierto a obras de temática LGTBIQ+ de hasta cinco minutos de duración. Posteriormente, se proyectará la película 'Mi querida señorita' (1972), el clásico protagonizado por José Luis López Vázquez.

PROGRAMACIÓN

La programación continuará el jueves, 25 de junio, en Pub Flanagan's con una nueva edición del slam poético LGTBIQ+, una actividad que regresará tras la buena acogida obtenida el pasado año.

Bayón ha explicado que tanto el certamen de cortometrajes como el concurso de poesía contarán con premios gracias a la colaboración del Centro Comercial Abierto, la Fundación Térvalis y la peluquería Oh My Look!

El viernes, 26 de junio, la Plaza del Torico acogerá la vertiente más festiva de la programación con los conciertos de Celia G.G. y Tina X, que actuará acompañada de su formación musical.

Alba Bardají, representante de Teruel con Orgullo, ha defendido la vigencia de las celebraciones del Orgullo al recordar que los derechos conquistados por el colectivo LGTBIQ+ han sido fruto de décadas de reivindicación y que todavía existen personas que no viven con plena libertad su orientación sexual o identidad de género.

En este sentido, ha señalado que las actividades han buscado trasladar un mensaje de apoyo y acompañamiento a quienes todavía afrontan situaciones de aislamiento o miedo.

Bardají también ha presentado los actos reivindicativos y comunitarios previstos para el fin de semana. El sábado, 27 de junio, se celebrará un Café con Orgullo en el Centro Sociocultural San Julián, abierto por primera vez a toda la comunidad LGTBIQ+, y por la tarde partirá desde la plaza San Juan la manifestación, que contará con la participación de la Batucada Punkadeira.

La Semana del Orgullo concluirá el domingo, 28 de junio, con una 'Barbaqueer' en Fuente Cerrada, una jornada de convivencia abierta a toda la ciudadanía en la que las personas asistentes podrán compartir comida, experiencias y espacios de encuentro para cerrar una semana dedicada a la diversidad, la igualdad y el respeto.

La programación ha sido organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel, Chrysallis Aragón y Teruel con Orgullo, con el objetivo de consolidar un espacio de visibilidad, participación y celebración para toda la sociedad turolense.